Fé das crianças usada por padres como arma para abusos sexuais na Pensilvânia

Padres católicos em toda a Pensilvânia usaram rituais religiosos, símbolos de fé e a ameaça da eternidade no inferno para acariciar, molestar e violar crianças. A conclusão consta de um relatório de 884 páginas, elaborado por um grande júri norte-americano e divulgado na terça-feira. O procurador-geral daquele estado, Josh Shapiro, apelidou o escândalo de “weaponization of faith” (ou seja, a utilização da fé como arma).

O relatório mostra como “padres predadores” usaram a fé das crianças e a confiança neles como líderes religiosos para as vitimizarem primeiro e silenciarem em seguida. Os relatos são vários e detalhados. Num deles, um padre amarrou a vítima com uma corda no confessionário numa “posição de oração”. Quando a vítima se recusou a fazer sexo, o padre usou um crucifixo de 18 centímetros para a agredir sexualmente.

Noutro relato, um padre usou uma cruz de metal para espancar uma vítima. Na reitoria de uma paróquia, quatro dos padres obrigaram um rapaz a despir-se e a posar como Jesus na cruz enquanto tiravam fotografias. Outro padre disse a um menino que não havia problema em acariciá-lo porque ele era “um instrumento de Deus”. Segundo o relatório, o sacramento da confissão também foi usado como oportunidade para violentar crianças.

Mais de mil crianças abusadas, 301 padres envolvidos, apenas dois acusados

A investigação, que cobriu seis das oito dioceses da Pensilvânia, foi a mais extensa sobre abusos de membros do clero católico em qualquer estado norte-americano. Desde os anos 1940, possivelmente muito mais do que mil crianças terão sido abusadas, de acordo com o relatório, que apresenta alegações documentadas contra 301 padres. As seis dioceses investigadas representam cerca de 1,7 milhões de católicos. As outras duas não foram incluídas porque já tinham sido investigadas anteriormente.

Na terça-feira, líderes diocesanos expressaram tristeza pelas vítimas e revelaram, pela primeira vez, uma lista de padres acusados de algum tipo de má conduta sexual. Apenas dois dos padres foram acusados de crimes em resultado da investigação, ainda que alguns deles tenham sido processados em anos anteriores. Mais de uma centena já morreu e muitos outros já se reformaram.