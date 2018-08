Equipas de socorro em Génova ainda tentam encontrar sobreviventes da queda da ponte

Com as equipas de socorro italianas ainda à procura de sobreviventes (há entre 10 e 20 desaparecidos) nos escombros do viaduto que desabou na terça-feira em Génova, no norte do país, o hospital de San Martino concentra o que de melhor e de pior se vive por estes dias: entre a felicidade de quem aí encontra os amigos ou familiares que procurava e a angústia de quem nos seus corredores confirma os seus piores receios.

Mortos e feridos têm sido transportados para esta unidade hospitalar, onde uma equipa de psicólogos se mantém, para apoiar pessoas como Bianca, cuja vida mudou drasticamente entre o momento em que cruzou a porta do hospital, movida pela esperança de aí encontrar o marido entre os sobreviventes, para horas depois receber dos médicos a notícia de que ele é uma das vítimas mortais já confirmadas.

O balanço ascende a 39, até agora, a que se somam 16 feridos, 12 dos quais em estado grave. É uma tragédia - os títulos das notícias só o sublinham - sabendo-se que o passar do tempo torna mais complicado encontrar com vida quem possa ter ficado preso entre os destroços. Se num primeiro momento se ouviam vozes pedindo ajuda, os elementos da proteção civil e demais forças no terreno estão cada vez menos confiantes.

“Há obviamente esperança de que os socorristas encontrem sobreviventes, mas quanto mais o tempo passa, mais difícil é”, disse o comandante da polícia local, Riccardo Sciuto.

Os relatos dos sobreviventes misturam-se com as histórias dos que não escaparam. 34 dos 39 mortos estão já identificados, sabendo-se que entre estes estão três turistas franceses de 20 anos, que atravessavam a ponte com destino ao porto, para embarcar rumo à Sardenha, onde continuariam as férias; um casal com o seu filho de 9 anos, também a caminho do barco que os levaria para a mesma ilha; dois albaneses atrasados para o trabalho (tinham telefonado minutos antes para avisar), e um camionista italiano de 43 anos, acabado de regressar de França, estava quase a chegar a casa.

O país procura reagir. Na quarta-feira, o Governo italiano declarou o “estado de emergência”, que se prolongará ao longo de um ano em Génova e anunciou que vai desbloquear uma verba de cinco milhões de euros do fundo de emergência nacional. Parte desse dinheiro servirá para apoiar as cerca de 500 pessoas obrigadas a deixarem as suas casas, localizadas junto à ponte que desabou, e cujas condições de segurança estão a ser avaliadas.

O executivo vai também declarar um dia de luto nacional, mas o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, referiu que está ainda por determinar o dia, já que o objetivo é fazê-lo coincidir com os funerais das vítimas.

“A tragédia podia ter sido evitada”

Com o dedo acusador apontado à concessionária, por sua vez o ministro das Infraestruturas italiano, Danilo Toninelli, exigiu a demissão da direção da empresa Autostrade per l'Italia (autoestradas de Itália), filial da Atlantia e responsável pela gestão da ponte. Para o ministro “a tragédia podia ter sido evitada”.

Já com o processo para a retirada da licença em curso (só falta clarificar se apenas para o caso do troço em causa ou se para todos os 3020 quilómetros que a empresa gere), a concessionária insiste que o viaduto estava sujeito a controlos periódicos, em conformidade com as normas do país.

A Atlantia advertiu o Governo de Roma que a decisão de revogar as concessões após a queda da ponte de Génova vai prejudicar os acionistas. Através de um comunicado a empresa lamentou o início de procedimentos no sentido da revogação da concessão à Autostrade per l'Italia porque, reclama, a medida foi anunciada sem que tenha sido feita previamente uma “argumentação específica” e nota a ausência de provas sobre as “causas do sucedido”.

A Atlantia acrescenta que se a revogação for posta em prática “a concessionária vai ter de reavaliar o valor residual da concessão por causa da aplicação de eventuais indemnizações”.

Mas o vice-primeiro-ministro e ministro para o Desenvolvimento Económico, Luigi di Maio, disse já que “existem todos os motivos para que o Estado não tenha que pagar qualquer indemnização” referindo-se à responsabilidade da concessionária. “Perante os mortos não existem cláusulas”, acrescentou Di Maio numa entrevista à estação Radio24.