Cirurgião plástico brasileiro Dr. Bumbum acusado de homicídio doloso por morte de paciente

O cirurgião plástico brasileiro conhecido como Dr. Bumbum foi acusado de homicídio doloso por matar um dos seus pacientes. No mês passado, Denis Furtado realizou uma operação no seu próprio apartamento no Rio de Janeiro para aumentar as nádegas de Lilian Calixto, gerente bancária de 46 anos e mãe de dois filhos.

No procedimento, em que foi auxiliado pela mãe, namorada e empregada doméstica, o Dr. Bumbum usou uma dose de um produto químico muito superior ao aconselhável. A paciente adoeceu durante a intervenção e o cirurgião plástico levou-a para o hospital, onde a sua condição piorou e onde acabaria por morrer algumas horas depois, segundo a polícia.

De acordo com os media locais, quando chegou ao hospital, Calixto apresentava um ritmo cardíaco anormalmente rápido. Na sequência da operação fatal, o médico desapareceu mas foi capturado pela polícia depois de quatro dias em fuga.

“Falsa promessa de beleza rápida e imediata”

O Ministério Público do Rio de Janeiro disse na terça-feira que o médico “atraiu mulheres com a falsa promessa de beleza rápida e imediata”. Denis Furtado usou 300 mililitros da substância PMMA, uma resina sintética também usada para o preenchimento de vidro acrílico, durante a intervenção fatal, “quando o recomendado é que seja usada apenas em doses muito pequenas e de uma forma restrita”, como refere a acusação. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica já se tinha pronunciado contra o uso de PMMA para quaisquer fins estéticos.

Além disso, o Dr. Bumbum não estaria registado para exercer medicina no estado do Rio de Janeiro. A acusação diz ainda que o seu apartamento apresentava condições “muito provisórias e precárias” para a prática de cirurgias.

Morte de Calixto foi um “acidente fatal”, diz Dr. Bumbum

A mãe também é acusada por alegadamente operar com o seu filho depois de a sua licença médica ter sido revogada. Também a namorada já tinha sido presa por suspeitas de ter participado na operação.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Denis Furtado disse que a morte de Calixto foi um “acidente fatal”, acrescentando que já realizou nove mil procedimentos deste tipo e que a prática é legal no Brasil. O cirurgião plástico é uma presença recorrente na televisão do país, com centenas de milhares de seguidores no Instagram.