Avião alemão proveniente do Egipto aterra de emergência na Grécia por alarme de bomba

Um avião da empresa alemã Condor, com cerca de 250 passageiros, proveniente do Egito e destinado à Alemanha, aterrou de emergência na noite desta quinta-feira em Creta, no sul da Grécia, depois de um alerta de bomba, informou a polícia. "O piloto pediu à torre de controlo do aeroporto de Cannée para aterrar de emergência, depois de ter recebido informações que indicavam existir aparelhos explosivos a bordo", disse fonte da polícia à AFP.

O aparelho, um Boeing 753, proveniente da estação balnear egípcia Hurghada, aterrou, segundo as primeiras informações, cerca das 20h30 locais (18h30 de Lisboa), em Cannée, na parte oriental da ilha de Creta. Os passageiros foram retirados "e estão todos em segurança, sãos e salvos", acrescentou esta fonte.

Estão a ser feitas inspeções ao aparelho pelos serviços de segurança do aeroporto e da polícia local.

Uma equipa de explosivos deve entrar no aparelho às 00h00 locais, que era a hora prevista para a chegada do avião ao destino, Dusseldorf, no oeste da Alemanha.

[Notícia em atualização]