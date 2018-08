Altos funcionários chineses afastados na sequência de escândalo com vacinas contra a raiva

As autoridades chinesas afastaram nesta quinta-feira de funções quatro altos funcionários na sequência de um escândalo que envolveu um dos maiores fabricantes de vacinas contra a raiva na China e que está a gerar uma forte indignação popular. As demissões foram hoje anunciadas após uma reunião do comité central do Partido Comunista Chinês (PCC, partido único no poder), força política liderada pelo Presidente chinês, Xi Jinping.

O escândalo surgiu em julho passado quando foi revelado que a empresa Changsheng Life Sciences, a segunda maior fabricante chinesa de vacinas contra a raiva, tinha violado os procedimentos de produção, nomeadamente ao nível dos registos, pelo menos desde 2014. Posteriormente, novas informações revelaram que a empresa tinha recorrido a material fora do prazo no fabrico de vacinas contra a raiva para uso humano.

O caso desencadeou uma forte indignação popular quando documentos divulgados na Internet indicaram que os reguladores chineses tinham conhecimento da má conduta da Changsheng Life Sciences, mas que não tinha tomado medidas imediatas. As demissões anunciadas hoje pretendem tentar neutralizar a vaga de críticas, segundo relatou a agência norte-americana Associated Press (AP).

Entre os quatro elementos demitidos está o vice-governador da província de Jilin, onde a Changsheng Life Sciences tem a sua sede, e o vice-diretor do regulador nacional para o setor dos medicamentos e vacinas. O comité central do PCC também deu luz verde para avançar com uma investigação criminal a um quinto elemento, um antigo funcionário do regulador nacional para o setor dos medicamentos e vacinas.

Na sequência deste escândalo, as autoridades sanitárias chinesas anunciaram, na semana passada, que iam oferecer aconselhamento e inoculação gratuitos de vacinas contra a raiva. Mais de 36.000 hospitais do país foram destacados para oferecer aqueles serviços, que permitirão a qualquer cidadão ser gratuitamente vacinado contra a raiva, doença viral que todos os anos causa, em média, 2.000 mortos na China, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Na mesma ocasião foi indicado que os pacientes envolvidos em processos de vacinação com doses fornecidas pela empresa implicada no escândalo também teriam acesso gratuito às vacinas produzidas por outras firmas. Não se registaram, até à data, casos mortais entre as pessoas que receberam vacinas adulteradas. As autoridades chinesas apreenderam as vacinas da Changsheng Life Sciences e suspenderam a produção da empresa.

Este caso é o mais recente escândalo de saúde pública na China. Em 2016, mais de 130 pessoas foram detidas na China, num escândalo com a venda ilegal de vacinas fora de validade e armazenadas sem condições. Em 2008, um outro escândalo de saúde pública na China resultou na morte de seis crianças e danos para a saúde de outras 300 mil, devido a leite em pó contaminado com melamina.