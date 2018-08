Alemanha. Governo acrescenta terceira opção de género nos registos oficiais de identidade

O Governo da Alemanha aprovou esta quarta-feira um projeto de lei que acrescenta uma terceira opção de género nos registos oficiais de identidade. A medida, que entra em vigor até ao final do ano, faz do país um precursor na Europa no reconhecimento dos intersexuais. Até agora, pessoas nesta situação só podiam registar-se sem género.

O projeto de lei segue uma decisão do Tribunal Constitucional do ano passado que concluiu que o sistema atual viola os direitos individuais de uma pessoa e as leis antidiscriminatórias. O tribunal decidiu num caso em que um queixoso com um cromossoma X mas sem um cromossoma de segundo sexo tentou, sem sucesso, mudar o seu género na certidão de nascimento de “feminino” para uma terceira categoria. As mulheres têm dois cromossomas X, enquanto os homens têm um cromossoma X e um cromossoma Y.

Os juízes deliberaram que as autoridades têm de optar por eliminar totalmente a identificação de género ou permitir que pessoas em situações semelhantes àquele caso escolham “outra designação positiva do seu sexo que não seja masculina ou feminina”.

“Já estava na hora” de “ninguém ser discriminado por causa da sua identidade sexual”

A decisão governamental ainda requer aprovação parlamentar antes de entrar em vigor. No entanto, a ministra do SPD para as famílias, Franziska Giffey, saudou a medida como “um importante passo em direção ao reconhecimento legal de pessoas cuja identidade de género não é masculina nem feminina”.

A ministra da Justiça, Katarina Barley (também do SPD), elogiou igualmente o projeto de lei, dizendo que “já estava na hora de finalmente modernizar a lei do estatuto pessoal”, de forma a que “ninguém possa ser discriminado por causa da sua identidade sexual”. O Ministério da sua tutela também indicou que se encontra a preparar outras leis com o objetivo de acabar com outros regulamentos discriminatórios contra os intersexuais.