Wall Street segue em baixa no meio de disputa sobre tarifas

A bolsa de Nova Iorque segue em queda no início da sessão, depois de a Turquia ter anunciado que aumentou as tarifas sobre as importações de uma série de produtos dos Estados Unidos.

Às 14h50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,80% para 25.098,40 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, recuava 0,81% para 7.807,08 pontos. O índice alargado S&P 500 descia 0,63% e estava em 2.822,10 pontos.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com os investidores a regressarem aos investimentos, devido a uma acalmia nos receios ligados à queda da lira turca.

Esta quarta-feira, Ancara anunciou que, em retaliação a várias medidas anunciadas pelos Estados Unidos, aumentaria as taxas relativas a importações de vários produtos norte-americanos como o arroz, veículos, álcool, carvão e cosméticos.

No início de agosto, a administração norte-americana avançou com sanções contra dois ministros turcos (do Interior e da Justiça) para pressionar a libertação de um pastor protestante norte-americano (Andrew Brunson) detido desde outubro de 2016 em território turco por acusações de "terrorismo e espionagem".

Mais recentemente, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a duplicação das tarifas para as importações de alumínio e de aço turcos. Após a decisão de Washington, a lira turca acentuou a sua trajetória descendente.

O petróleo também abriu em baixa no mercado nova-iorquino (66,48 dólares), antes de serem divulgados os dados relativas às reservas dos Estados Unidos.