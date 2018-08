Professora feminista que assediou estudante é defendida por colegas com os argumentos de abusadores masculinos

Entre eles, o prestígio internacional da acusada, a necessidade de proteger a sua dignidade, o tempo que o acusador demorou a falar e o contexto especial em que os factos aconteceram.

"É a hora do nosso beijo do meio-dia. A minha imagem durante a meditação: estamos no sofá, a tua cabeça no meu colo, a acariciar a tua testa, brincando suavemente como teu cabelo, acalmando-te, dor de cabeça acaba. Sim?". Se esta mensagem fosse enviada por um professor universitário a uma sua estudante 30 anos mais nova, muita gente não hesitaria em dizer que era um comportamento impróprio. Para mais se o professor tratasse a aluna com termos equivalentes aos que uma distinta professora na NYU, em Nova Iorque, dirigiu a um seu estudante: "Bebé fofinho", "meu adorado", "anjo bebé amor", um arriscado "gostava de te poder raptar" e um atrevido "cock-er spaniel" (um trocadilho que mistura uma alusão ao pénis, 'cock', com uma raça de cão").

Estas comunicações foram reveladas no contexto da queixa que Nimrod Reitman, um académico gay de 34 anos, apresentou o ano passado contra Avital Ronell, uma prestigiada filósofa e feminista lésbica de 66 anos. Entre 2012 e 2015, segundo Reitman, Ronell, que era a orientadora do seu doutoramento, obrigou-o a deixar que ela dormisse na mesma cama que ele; que o beijasse, incluindo na boca; que lhe tocasse em várias partes do corpo; e que lhe fizesse numerosos jeitos de outros tipos, desde acompanhá-la em visitas à sua idosa mãe até responder a emails e telefonemas a qualquer altura que ele entendesse. Se Reitman recusasse, a professora ameaçava terminar a relação de trabalho.

A última parte da queixa não foi confirmada pelas autoridades da NYU. Ao fim de uma investigação que durou onze meses, elas apenas consideraram provado que Ronell tinha enviado mensagens sexuais a Reitman, bem como o "contacto sexual inapropriado". Como castigo, a professora foi suspensa durante o ano letivo que vai começar. Mas muitos colegas dela não aceitam a decisão. Numa carta enviada à universidade, nomes tão ilustres como o filósofo Slavov Zizek e a a feminista Judith Butler afiançam "a capacidade (de Ronell) como professora e investigadora" e garantem: "Todos vimos a sua relação com os estudantes, e alguns conhecemos o indivíduo que esta a levar a cabo esta campanha maliciosa contra ela (...) Mantemos que as alegações feitas não constituem prova real".

A ironia, como foi logo notado, é que estes são exatamente os argumentos normalmente usados para defender homens acusados de assediar mulheres em contextos semelhantes, e que movimentos como o #MeToo rejeitam liminarmente: a elevada reputação profissional do acusado, a alegada intenção vingativa ou gananciosa da acusadora, o próprio facto de ela ter levado anos a acusar o suposto abusador. No caso de Ronell, ele apresentou a queixa depois anos depois de se doutorar. A professora mostrou emails em que ele se declara amigo dela (outro elemento frequente em processos desse tipo) e sugeriu que a verdadeira raiz do problemas estará nas capacidades profissionais de Reitman, que serão limitadas. Também afirmou que a relação entre os dois tem de ser vista à luz de um contexto especial.

"As nossas comunicações - que Reitman agora alega constituirem assédio sexual - foram entre dois adultos, um homem gay e uma mulher lésbica, que partilham uma herança israelita, bem como uma tendência pra comunicações floridas e 'campy' que nascem das nossas sensibilidades e backgrounds académicos comuns", disse Ronell ao New York Times. "Estas comunicações foram repetidamente solicitadas, respondidas e encorajadas por ele ao longo de um período de três anos".

Tudo como em situações de assédio sexual sobre mulheres, quando o acusado diz que no meio profissional ou social em questão vigoravam regras particulares. Nem falta a referência, feita pelos signatários da carta de apoio a Ronell, à "dignidade que deve ser reconhecida a alguém do seu estatuto e reputação internacional", e à injustiça que representaria uma punição efetiva de Ronell, segundo eles - embora admitam não ter visto o dossier do processo.

Algumas aliadas da professora admitiram que as incomoda ver uma feminista ser acusada ao abrigo de uma lei originalmente criada para defender as mulheres. Pela sua parte, a universidade, através do seu porta-voz, explicou: "dada a prontidão, seriedade e profundidade com que respondemos às acusações, não acreditamos que ele (Reitman) interpor um processo de milhões de dólares contra a universidade fosse adequado ou justo". Reitman diz que está a considerar essa possibilidade.