Lula da Silva desafia Justiça e apresenta candidatura às presidenciais

O Partido dos Trabalhadores (PT) registou o nome de Lula da Silva como candidato às eleições presidenciais brasileiras, isto apesar de o antigo Presidente estar preso pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Decisão está agora nas mãos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Apesar de estar, aparentemente, impedido de ir a votos (Lula foi condenado em segunda instância e o seu caso parece enquadrar-se na chamada “Lei da Ficha Limpa”), o PT decidiu, mesmo assim, formalizar a candidatura do ex-Presidente do Brasil, o favorito nas intenções de voto. O destino de Lula está agora nas mãos de Rosa Weber, presidente do TSE, que pode considerar o petista inelegível. Caso não o faça, o processo pode arrastar-se durante semanas, sendo que o Ministério Público brasileiro ou qualquer um dos outros 12 candidatos pode avançar com um pedido de impugnação da candidatura de Lula.

De qualquer forma, no Brasil, o “chumbo” da candidatura de Lula da Silva é quase um dado adquirido, mesmo para os petistas. Se o ex-Presidente brasileiro for impedido de ir a votos, o PT deverá avançar com o nome de Fernando Haddad como candidato a Presidente e Manuela D"Ávila, do PCdoB, como pretendente a vice. A estratégia do PT é manter o braço de ferro com a Justiça brasileira até ao fim e continuar a explorar o capital político de Lula da Silva, o maior ativo do partido, até às eleições, que se realizam a 7 de outubro. Falhando a candidatura de Lula (o cenário mais provável), Haddad avança como plano B.

Prova desse capital político de que Lula ainda goza, foram as manifestações de apoio que se registaram esta quarta-feira. Milhares de manifestantes juntaram-se em Brasília, capital do país, para participar numa marcha até a sede do TSE, enquanto os dirigentes do partido formalizavam a candidatura do ex-Presidente.

Uma iniciativa que não surge de forma isolada. Nas últimas semanas, o PT organizou uma série de eventos para alavancar o nome do antigo chefe de Estado, preso desde 7 de abril. O PT vem insistindo que o ex-Presidente foi condenado "sem provas" num processo que é parte de uma perseguição política das classes conservadoras do Brasil, que começou com a destituição da ex-Presidente Dilma Rousseff, em 2016.

Esta tese foi defendida pelo próprio Lula da Silva num artigo publicado esta terça-feira no jornal norte-americano New York Times. No texto, Lula defendeu que a sua prisão "foi a última fase de um golpe em câmara lenta destinado a marginalizar permanentemente as forças progressistas no Brasil" para "impedir que o Partido dos Trabalhadores seja novamente eleito para a Presidência".

Apesar das denúncias sobre a suposta perseguição política, todos os recursos legais que foram tentados por Lula da Silva e os seus advogados foram rejeitados nos tribunais brasileiros, pelo que o PT realiza hoje estes atos para fazer a "defesa política" do seu candidato, mesmo estando ele preso e com poucas possibilidades de revogar o impedimento de sua candidatura na justiça eleitoral.

Sérgio Moro adia depoimento de Lula

Também nesta quarta-feira, o juiz Sérgio Moro, responsável por julgar a operação Lava Jato em primeira instância, adiou um depoimento de Lula da Silva num processo em que o ex-presidente do Brasil é acusado de beneficiar de obras como suborno.

A fim de evitar a exploração eleitoral dos interrogatórios, seja qual for a perspectiva, reputo oportuno redesignar as audiências", escreveu Moro referindo-se a um depoimento de Lula da Silva que estava marcado para 11 de setembro.

O depoimento do ex-presidente foi remarcado para o dia 14 de novembro.

Neste processo, o antigo chefe de Estado brasileiro é acusado de ser proprietário oculto de uma casa de campo na cidade de Atibaia, onde supostamente as construtoras Odebrecht e OAS teriam gasto cerca de um milhão de reais (cerca de 230 mil euros) em obras, em troca de benefícios em seis contratos destas empresas com a estatal petrolífera Petrobras.