Erdogan reage às sanções americanas: acabou a importação de iPhones

Com a Turquia a enfrentar uma grave crise económica em parte resultante, ou pelo menos agravada, por sanções recentemente impostas pelos Estados Unidos, o governo reage. Num discurso a membros do seu partido, o presidente Recep Tayip Erdogan anunciou que o seu país vai deixar de importar aparelhos electrónicos americanos.

Referindo um caso que é talvez o mais icónico de todos, Erdogan disse: "Se eles têm iPhone, há Samsung do outro lado. E temos as nossas próprias marcas de telefones. Vamos ter de produzir o suficiente para nós mesmos. Temos de apresentar bens de melhor qualidade do que estamos a importar deles".

As sanções americanos foram impostas a dois ministros, em consequência da recusa turca de libertar Andrew Brunson, um pastor evangélico norte-americano acusado de ter colaborado no golpe de estado de há dois anos. O pastor já foi transferido da cadeia para prisão domiciliárias, mas isso não basta para os EUA, e em especial para o vice-presidente Mike Pence, que se tem empenhado muito nesse assunto, dada a sua ligação estreita aos evangélicos (ele em tempos autodescreveu-se como um "católico evangélico").

Embora as sanções sejam essencialmente simbólicas, o mesmo não se pode dizer das tarifas impostas a certos produtos metalúrgicos que a Turquia exporta para os Estados Unidos. De qualquer modo, apesar dessas medidas o efeito para já é sobretudo psicológico. A lira perdeu quase metade do seu valor desde o início do ano, com os investidores estrangeiros a afastarem-se do país por causa da instabilidade, somada à preocupação com problemas sistemáticos de má gestão numa economia cada vez mais dirigida a partir do centro.

Erdogan mantém a sua tradicional combatividade. "Vamos enfrentar decisivamente o dólar, os preços do forex (o mercado das divisas), a inflação e as taxas de juro. Vamos proteger a nossa independência económica permanecendo estreitamente unidos", disse ele. Curiosamente, mais do que um orgão de comunicação americano notou que, durante o golpe de estado, ele dirigiu a resistência a partir de uma aplicação de vídeo chamada FaceTime que se encontrava, justamente, no seu iPhone...