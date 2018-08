Balanço de mortos na queda da ponte em Génova sobe para 39. Governo procura culpados

O balanço da queda de uma ponte na terça-feira na autoestrada 10 (A10), em Génova, norte da Itália, subiu para 39 mortos, entre os quais três crianças de 8 a 12 anos. Há ainda 16 feridos, nove em estado crítico, e dez pessoas dadas como desaparecidas. Esta quarta-feira, o Governo italiano declarou o estado de emergência por 12 meses para a região.

Entretanto, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou a disponibilização imediata de cinco milhões de euros para a remoção dos destroços que resultaram da queda da Ponte Morandi. O anúncio foi feito pelo chefe do Governo italiano depois de ter estado reunido em Conselho de Ministros. Foi ainda decretado um dia de luto nacional.

O Governo anunciou ainda que vai avançar com uma inspeção a várias infra-estruturas rodoviárias espalhados pelo país e garantiu que irá fazer as intervenções necessárias para evitar que tragédias como as de terça-feira se repitam.

Para já, o Executivo italiano não tem dúvidas sobre quem é o responsável: a Autostrade per L’Italia, empresa concessionária da A10, a auto-estrada onde a ponte Morandi estava incluída. “Os responsáveis têm um nome e um sobrenome:”, afirmou o vice-primeiro-ministro Luigi Di Maio, esta quarta-feira.

Também Matteo Salvini, ministro do Interior e líder da Liga, partido de extrema-direita que, desde junho, governa Itália coligado com os eurocéticos do Movimento 5 Estrelas, apontou no mesmo sentido, sugerindo a “revogação” imediata da concessão e exigindo saber que parte dos lucros das concessionárias rodoviárias é reinvestida em segurança.

No local da tragédia, Danilo Toninelli, ministro dos Transportes, também exigiu a demissão da administração da empresa e acusou a Autostrade per L’Italia de ter falhado no cumprimento das inspecções obrigatórias e na manutenção da ponte. "Às empresas que gerem as nossas auto-estradas pagamos as portagens mais caras da Europa, enquanto elas pagam concessões a preços vergonhosos", afirmou o governante.

Entretanto, a empresa italiana já veio a público defender-se, garantindo que cumpriu todas as exigências contratuais em termos de segurança. “Os diagnósticos compuseram a base para as obras de manutenção aprovadas pelo Ministério dos Transportes, de acordo com a lei e com os termos do contrato de concessão”, assegurou a Autostrade per L’Italia, através de um comunicado citado pela Reuters.

A procuradoria de Génova já abriu uma investigação para apurar todas as circunstâncias que motivaram a queda da ponte. Ainda esta quarta-feira, em declarações aos jornalistas, o procurador-geral da cidade, Francesco Cozzi, mostrou-se convicto de que o desastre “não foi uma fatalidade, mas sim [consequência de um] erro humano”.