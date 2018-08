“Schwarzites.” Cientistas descobrem por mero acaso uma nova forma de carbono

Foi quase um acaso. Um grupo de cientistas estava a investigar uma forma específica de carbonos e acabou por descobrir uma nova forma do elemento químico: os “schwarzites”. Embora ainda não haja certezas sobre a sua aplicação, os cientistas do Japão e da Coreia do Sul acreditam que as suas propriedades eletrónicas, magnéticas e óticas podem torná-los úteis na indústrias eletrónica e de combustíveis fósseis.

O carbono já é usado, hoje em dia, para produzir diamantes, grafeno (material cristalino muito leve, composto de átomos de carbono interligados que formam uma estrutura hexagonal com a espessura de um só átomo) e o grafite dos lápis. Há muito tempo que os cientistas acreditavam na existência dos “schwarzites” e nas suas propriedades únicas, que podem torná-los aptos a produzir baterias e catalisadores.

​​​​Os cientistas estavam focados noutra investigação quando descobriram esta nova forma de carbono. A sua descoberta foi ignorada até a Universidade da Califórnia, em Berkeley, ter-se apercebido da sua estrutura pouco comum. “Agora sabemos como fazer essas estruturas, o que é muito importante porque se conseguirmos fazê-las, também conseguiremos explorar o seu comportamento. É nisso que nos interessa trabalhar agora”, afirmou Berend Smit, que liderou a investigação.

Os cientistas deste grupo de trabalho estavam a investigar carbonos em forma de zeólitos - formas cristalinas de dióxido de silício com estruturas de carbono construídas dentro deles - e as suas propriedades quando descobriram os “schwarzites”.