Promissor político sul-coreano absolvido das acusações de violação e abuso sexual

A Justiça sul-coreana absolveu esta terça-feira um dos mais promissores nomes da política do país, Ahn Hee-jung, das acusações de abuso sexual de que era alvo. Ahn, de 53 anos, foi acusado em abril depois de a sua secretária, Kim Ji-eun, ter falado, de forma bastante emocional, do alegado abuso sexual de que tinha sido alvo.

Kim Ji-eun disse, em público, que Ahn a tinha violado quatro vezes desde junho passado. Segundo explicou numa entrevista no canal JTBC, Ahn convidou-a para o seu gabinete dia 25 de fevereiro, parecendo “um pouco desconfortável” e terá pedido desculpa pela forma como até aí a tinha tratado. Ainda assim, “nessa mesma noite ele fez o mesmo” disse Kim. A ex-secretária está “convicta” que existem outras vítimas e pediu-lhes que se juntasssem a ela na denúncia dos comportamentos de Ahn.

Ahn, que concorreu à liderança do Partido Democrata contra o atual Presidente Moon Jae-in, já tinha pedido desculpa pelo seu comportamento e admitiu ser “tonto” por se ter envolvido numa relação sexual com a sua secretária mas mantém que a relação foi totalmente consensual.

Para provar isso mesmo, os seus advogados de defesa apresentaram em tribunal centenas de mensagens trocadas entre ambos onde, segundo a defesa, Kim se mostra bastante simpática e aparentemente feliz com a relação de ambos.

O caso fez manchetes em todos os jornais do país durante meses e algumas ativistas pelos direitos das mulheres acreditam que Ahn é culpado e que o seu comportamento está a ser desculpado por causa da sua eminência política. Antes deste escândalo, o seu nome aparecia como sucessor quase incontestado de Moon, cujo mandato termina em 2022.

Depois de ter conhecido as acusações Ahn Hee-jung demitiu-se do seu cargo de governador na província de Chungcheong, e anunciou que se iria retirar da vida pública através de uma mensagem deixada aos eleitores na sua página oficial do Facebook. Esta terça-feira, à porta do tribunal depois de conhecer o veredito, disse sentir-se “renascido”.