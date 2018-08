Presidente da Tunísia promete projeto de lei para dar às mulheres direitos de herança iguais aos dos homens

O Presidente da Tunísia, Beji Caid Essebsi, prometeu apresentar em breve ao Parlamento um projeto de lei que visa dar às mulheres direitos de herança iguais aos dos homens. Num discurso a assinalar o Dia da Mulher no país, o chefe de Estado disse, esta segunda-feira, que pretende apresentar a proposta “o mais cedo possível”, provavelmente quando as atividades parlamentares forem retomadas em outubro.

O sistema atual, que é baseado na lei islâmica, normalmente concede às filhas apenas metade da herança dada aos filhos. A prática é seguida na maior parte dos países muçulmanos, cujas autoridades consideram que as regras de herança vêm consagradas no Alcorão.

A decisão do Presidente segue as orientações de um relatório governamental de 300 páginas, que recomenda a mudança nos direitos de herança, além de fazer propostas para acabar com a pena de morte e legalizar a homossexualidade, que é punida com três anos de prisão.

Essebsi esclareceu que a sua decisão fundamenta-se no artigo 2 da Constituição, que estipula que “a Tunísia é um Estado baseado na cidadania, na vontade do povo e na supremacia da lei” — e não na religião.

Mulheres entre os manifestantes contra os direitos das mulheres

No sábado, milhares de homens fundamentalistas e mulheres com véu marcharam debaixo de um sob escaldante a partir de Tunes até Bardo, onde se situa o Parlamento, em protesto contra o relatório do Governo.

Apesar disso, a Tunísia tem sido, desde que conquistou a independência de França em 1956, um porta-estandarte no mundo muçulmano pelos direitos das mulheres. No mês passado, uma mulher do partido islâmico moderado foi eleita presidente da Câmara de Tunes, tornando-se a primeira mulher a exercer o cargo.