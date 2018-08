Polícia de Londres está a tratar incidente em Westminster como “possível ataque terrorista”. Há um suspeito preso

Um homem com perto de trinta anos foi esta terça-feira preso por suspeita de ter conduzido um carro contra as barreiras que protegem o Parlamento britânico, ferindo duas pessoas que iam a passar. Nenhuma das pessoas está em estado grave, segundo informações do Serviço de Ambulâncias de Londres.

A Polícia Metropolitana de Londres está a tratar o caso como um possível ataque terrorista. Toda a área à volta do Parlamento, tal como Millbank e os jardins de Victoria Tower estão vedados ao público. Toda a avenida de Whitehall, onde fica o número 10 de Downing Street, sede do Governo, também está interdita.

O diário “The Guardian” esteve no local a falar com algumas testemunhas e uma delas disse que o carro não trazia matrícula à frente. “Pareceu-me um ataque intencional porque o carro seguiu muito rápido contra as barreiras”, disse Ewalina Ochab que ouviu gritos e, quando se virou, reparou que o carro que “já estava em cima do passeio”, não tinha matrícula.

Já Jason Williams, dono de um negócio perto do local do incidente, disse que viu “um carro escuro e largo” que ia a “cerca de 40 milhas por hora”, ou seja, cerca de 65 quilómetros por hora. “Pareceu um ataque deliberado. Fiquei chocado. Desatei a correr”, disse ao jornal “The Guardian”.

O suspeito era o único ocupante do veículo e não foram encontradas armas no carro, um Ford Fiesta.