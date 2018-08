Parceiro de coligação de Israel diz que não aceita trégua prolongada com Hamas

Um dos parceiros da coligação do Governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira que é contra uma trégua de longo prazo com o movimento palestiniano Hamas, no poder em Gaza. O ministro da Educação, Naftali Bennett, líder do partido religioso nacionalista Foyer, disse que a sua formação iria opor-se a qualquer acordo sobre uma trégua prolongada caso fosse submetida a votação no Governo.

Desde julho, a Faixa de Gaza e as zonas periféricas israelitas sofreram três focos de violência, o último dos quais durante a semana passada, que foi um dos mais violentos confrontos entre Israel e o Hamas desde a guerra de 2014. Na quinta-feira, sob a égide do Egito e das Nações Unidas, foi decretada uma trégua, que todos consideram ser bastante frágil.

A instabilidade na faixa de Gaza aumentou com o início dos protestos da Grande Marcha do Retorno. Pelo menos 162 palestinianos foram mortos a tiro por israelitas no enclave desde que começaram, a 30 de março, as manifestações ao longo da barreira de segurança com Israel para denunciar o bloqueio imposto há mais de 10 anos e exigir o direito de regresso dos palestinianos às terras de onde fugiram ou foram expulsos quando o Estado hebreu foi criado em 1948.

No último mês registaram-se várias escaladas de tensão, com disparos a partir de Gaza, manifestações e tentativas de infiltração e bombardeamentos e disparos israelitas.