Londres. Dois feridos transportados para o hospital depois de carro atirado contra barreiras de segurança do Parlamento

Duas pessoas com ferimentos foram esta terça-feira transportadas para o hospital na sequência da colisão de um carro contra as barreiras de segurança do Parlamento de Londres. Segundo as autoridades, os feridos não correm perigo de vida.

As autoridades escreveram no Twitter que o incidente ocorreu às 07:37 e que "o condutor foi detido por agentes no local".

Também no Twitter, o correspondente da Euronews Vincent McAviney publicou um vídeo do momento da detenção.

A polícia afastou os transeuntes do local e estabeleceu um perímetro de segurança, fechando ruas na zona.

Ainda não são conhecidos os motivos do incidente mas, segundo avança o "El País", a pista terrorista está a ser seguida.