Londres. Carro atirado contra as barreiras de segurança do Parlamento

As autoridades já estão no local mas ainda se desconhecem os motivos deste incidente. Uma viatura terá embatido contra as barreiras do Parlamento londrino ao início da manhã. Há indicação de feridos

Um homem foi detido depois de um carro ter chocado contra as barreiras de segurança no exterior do Parlamento de Londres. Segundo a polícia, há a registar um número, ainda não determinado, de feridos. As autoridades londrinas escreveram no Twitter que o incidente ocorreu às 07:37 e que "o condutor foi detido por agentes no local". Ver Twitter Também no Twitter, o correspondente da Euronews Vincent McAviney publicou um vídeo do momento da detenção. Ver Twitter A polícia afastou os transeuntes do local e estabeleceu um perímetro de segurança, fechando ruas na zona. Ainda não são conhecidos os motivos do incidente.