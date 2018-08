Juiz recusa alterar local do julgamento de 'El Chapo' Guzmán nos EUA

O juiz norte-americano encarregado do caso do traficante de droga mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán rejeitou nesta terça-feira o pedido da defesa para transferir o local do julgamento.

Os advogados de Guzmán tinham solicitado que o processo fosse mudado do distrito nova-iorquino de Brooklyn, onde até agora decorreu, argumentando que, assim que o julgamento começar, o transporte de 'El Chapo' da prisão de Manhattan em que está encarcerado até ao tribunal de Brooklyn pode ser-lhe desfavorável.

Estas deslocações, rodeadas de um enorme dispositivo de segurança, ameaçam transformar o julgamento num espetáculo e pôr o júri contra Guzmán, sustentaram os seus advogados. Numa audiência hoje realizada, o juiz Brian Cogan rejeitou a moção, assim confirmando que o julgamento decorrerá em Brooklyn. Em todo o caso, Cogan garantiu à defesa que as suas preocupações serão resolvidas falando sobre novas soluções com as forças de segurança.

O juiz não precisou que tipo de alterações fará e disse que os advogados poderão aceder à informação depois de assinarem um acordo de confidencialidade. Após a sessão, o advogado de Guzmán Eduardo Balarezo disse que a defesa espera que a solução passe por se arranjar uma cela no edifício do tribunal ou noutro próximo, para que 'El Chapo' não tenha que ser deslocado todos os dias.

O julgamento arrancará a 5 de novembro e Guzmán é acusado de vários crimes de tráfico de droga, pelos quais poderá ser condenado a prisão perpétua.