Jornal oficial da Coreia do Norte diz que desnuclearização depende de tratado de paz

Um órgão oficial do regime de Pyongyang defendeu que a desnuclearização da Coreia do Norte depende da assinatura de um tratado de paz, para acabar com o estado de guerra técnico que perdura desde a Guerra da Coreia (1950-1953).

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o semanário Tongil Sinbo, um dos meios de comunicação que o regime norte-coreano utiliza para fazer passar mensagens para o exterior, escreveu na sua última edição que só haverá mais progressos nas negociações multilaterais se os Estados Unidos aceitarem a declaração sobre o fim da guerra entre as duas Coreias.

“Houve um grande avanço nas relações entre a Coreia do Norte, a Coreia do Sul e os Estados Unidos, mas o fim da Guerra das Coreias ainda é um assunto não resolvido”, pode ler-se no semanário Tongil Sinbo. “Os Estados Unidos, como parte responsável na declaração do fim da guerra para estabelecer uma paz permanente na península coreana, devem tomar medidas práticas para implementar o acordo da cimeira de 12 de junho, em Singapura”, que juntou o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, defende o jornal.

O Tongil Sinbo advertiu ainda que “não se pode esperar um bom desenvolvimento das relações inter-coreanas se o Sul seguir cegamente a política de hostilidade contra o Norte através de forças estrangeiras”.

Quer na declaração de Panmunjom, firmada em abril durante a histórica cimeira entre os líderes das duas Coreias, quer na cimeira de 12 de junho entre Donald Trump e Kim Jong-un ficou acordado que as duas Coreias vão trabalhar para alcançar a “completa desnuclearização” da península, comprometendo-se com um tratado multilateral para acabar com o estado de guerra técnico na região que existe desde a Guerra da Coreia.