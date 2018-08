Itália. Ponte desaba sobre autoestrada em Génova

A ponte abateu-se sobre uma autoestrada perto da cidade de Génova, levando à queda de vários carros. Há vítimas a serem transportadas em macas

Uma ponte caiu esta terça-feira sobre a autoestrada A10, perto da cidade italiana de Génova, disseram fontes da polícia.

Não se sabe ao certo se algum veículo foi atingido no momento da queda da ponte, construída na década de 1960 e com cerca de 100 metros de altura, mas os media locais afirmam que vários carros poderão ter caído durante o colapso.

Imagens captadas pouco depois do incidente mostram vários pedaços de entulho espalhados na via.

As equipas de emergência já se encontram no local mas não há, para já, indicação oficial de vítimas. Algumas testemunhas no local afirmaram, porém, ter visto pessoas a ser transportadas em macas para o hospital.

[NOTÍCIA EM DESENVOLVIMENTO]