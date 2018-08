Israel reabre totalmente na quarta-feira a passagem de mercadorias para Gaza se calma continuar

Israel reabrirá totalmente na quarta-feira a única passagem de mercadorias para a faixa de Gaza se se mantiver a calma dos últimos dias após meses de tensões, indicou nesta terça-feira o ministro da Defesa.

"Foi decidido que, se a calma existente na fronteira com Gaza se mantiver até amanhã (quarta-feira) de manhã, o terminal de Kerem Shalom reabrirá às 9h00 (7h00 em Lisboa)" e zona de pesca ao largo de Gaza será novamente alargada após ter sido limitada, declarou Avigdor Lieberman num comunicado.

Kerem Shalom é o único ponto de passagem para mercadorias entre Israel e a faixa de Gaza, enclave palestiniano dirigido pelo movimento radical Hamas e submetido há mais de 10 anos a um rigoroso bloqueio israelita. A única outra fronteira de Gaza, com o Egito, tem estado quase sempre fechada nos últimos anos, embora tenha reaberto há algumas semanas.

Desde 9 de julho que Israel bloqueia a passagem da maioria das mercadorias em Kerem Shalom, incluindo por vezes combustível, embora alimentos e medicamentos tenham continuado a entrar em Gaza.

A instabilidade na faixa de Gaza aumentou com o início dos protestos da Grande Marcha do Retorno, a 30 de março. Pelo menos 162 palestinianos foram mortos a tiro por israelitas no enclave desde que começaram as manifestações ao longo da barreira de segurança com Israel para denunciar o bloqueio imposto há mais de 10 anos e exigir o direito de regresso dos palestinianos às terras de onde fugiram ou foram expulsos quando o Estado hebreu foi criado em 1948.

No último mês registaram-se várias escaladas de tensão, com disparos a partir de Gaza, manifestações e tentativas de infiltração e bombardeamentos e disparos israelitas.