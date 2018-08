Godard, Cronenberg e outros exigem libertação de realizador em greve de fome há 93 dias

Numa carta aberta publicada segunda-feira no diário francês "Le Monde", dezenas de atores e realizadores europeus e de outros países, incluindo nomes tão conhecidos como Jean-Luc Godard, David Cronenberg e Ken Loach, exigem a libertação de Oleg Sentsov, um realizador ucraniano que já se encontra em greve de fome desde maio na colónia penal de Labytnangi (em Yamalo-Nenets, uma zona remota da Sibéria), onde cumpre uma pena de 20 anos por motivos geralmente entendidos como políticos, embora a versão oficial seja diferente.

O apelo dos artistas é acompanhado pela ministra da Cultura francesa, Françoise Nyssen, e segue-se a uma conversa que o Presidente Emmanuel Macron terá tido com o Presidente Vladimir Putin sobre o assunto. "Hoje um realizador está a morrer porque é um dissidente", diz a carta aberta. "Com a sua saúde aparentemente a deteriorar-se a cada dia que passa, é tempo de agir. E depressa."

Segundo Sentsov terá admitido a um primo, "o fim está próximo". As autoridades garantem que não, descrevendo a saúde de Sentsov como "satisfatória". Mas há meses que ele só toma glucose e suplementos vitamínicos, tendo perdido 30 quilos e visto a sua contagem de glóbulos descido bastante. Também o coração se ressentiu, batendo atualmente umas escassas 40 vezes por minuto.

Levava comida aos soldados

Sentsov, de 42 anos, faz parte de um grupo de 70 ativistas presos em 2014, na sequência da anexação russa da Crimeia.

Oficialmente, foi condenado por estar a planear atentados contra instalações, pontes e outras infraestruturas. Na realidade, o seu crime terá sido o de se negar publicamente a reconhecer a anexação russa da Crimeia, aderindo às manifestações anti-russas em Maidan e levando comida e outros suprimentos aos soldados ucranianos retidos na península durante a tomada desta pela Rússia.

Logo na altura do julgamento, em 2015, houve uma carta aberta assinada por colegas de Sentsov como Wim Wenders e Pedro Almodóvar, e a principal testemunha da acusação relatou ter sido torturada com choques elétricos para confessar. Mas as autoridades russas não se demoveram. Chamam terrorista a Sentsov e não o reconhecem como ucraniano, o que dificulta uma possível troca de prisioneiros com Kiev, como já foi sugerido pelo Presidente ucraniano, Petro Poroshenko.

A suspeita é que Putin decidiu simplesmente deixar morrer Sentsov - à imagem do que Margaret Thatcher fez com os presos do IRA em greve de fome nos anos 80, e a própria URSS fez com o dissidente Anatoly Marchenko em 1986 - para servir de exemplo a outros eventuais dissidentes.

O protesto de Sentsov não é só contra a prisão de que ele e outros são vítimas (a sua solidariedade com os demais tem sido total, indo ao ponto de pedir à família que não o visite para eles não ficarem deprimidos), mas também contra as brutais condições do encarceramento, um problema que sucessivos relatórios internacionais descrevem como endémico na Rússia.

Noutro caso recente, guardas prisionais foram julgados por espancarem selvaticamente Yevgeny Makarov, um preso que teria discutido com um guarda. A cena mostra dez guardas a baterem-lhe metodicamente nos pés e nos calcanhares com bastões, mudando-o de posição de vez em quando. Esse tipo de caso é tão habitual que raramente recebe atenção. A diferença é que desta vez havia 10 minutos de vídeo.

Advogada obrigada a fugir

O filme chegou à "Novaya Gazeta", um dos poucos orgãos de comunicação independentes com alguma importância que sobrevivem na Rússia, pelas mãos de Irina Biryukova, uma advogada ligada à ONG Veredito Público. Só pode ter sido um guarda prisional a entregar-lho, ou alguém ligado a um guarda. Biryukova diz que existem outros vídeos. Pediu para visitar Makarov, mas as autoridades recusaram, e só um apelo superior lhe valeu finalmente a permissão.

Quando pôs a vista no preso, ele tinha sinais visíveis de espancamento em várias partes do corpo, incluindo os calcanhares, e mal podia andar. Byriukova não ficou surpreendida. Já antes tinha investigado a cadeia IK-1, essa colónia penal a 300 quilómetros de Moscovo para onde foram enviadas pessoas presas na sequência das manifestações anti-Putin em 2012. Espancamentos e outras violências parecem ser recorrentes lá, tendo mais de 50 ex-presos feito chegar queixas à advogada.

Três dos guardas acabaram por se declarar culpados, mas ninguém espera que o castigo seja severo ou prolongado.

Makarov foi transferido para outra prisão, onde continua a ser maltratado. Entretanto, Biryukova fugiu do país. As suas fontes dentro da prisão tê-la-ão informado de que estava a ser preparada uma vingança contra ela. Num país onde ativistas, jornalistas e outros opositores proeminentes do Governo, homens e mulheres, aparecem regularmente assassinados em circunstâncias misteriosas, esse tipo de ameaça é para levar a sério.

A Amnistia Internacional, pela voz do seu diretor para o leste da Europa, deplorou a situação: "A corajosa decisão de Irina Biryukova de expôr o escândalo de abuso na colónia penal IK-1 é o último exemplo da sua dedicação a proteger outros da tortura e dos maus-tratos. É alarmante que o seu ato de coragem a tenha obrigado a fugir do país com medo".