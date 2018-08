Dez mulheres morrem em incêndio num lar de idosos no sul do Chile

Pelo menos dez mulheres de idade avançada morreram nesta terça-feira de madrugada num incêndio que deflagrou num lar de idosos em Chiguayante, no sul do Chile, indicaram bombeiros e autoridades locais.

O fogo, cuja origem está a ser investigada, começou às 03h30 locais (07h30 em Lisboa) num dos pavilhões da Casa de Repouso Santa Marta, naquela localidade situada a cerca de 539 quilómetros da capital, Santiago, na região do Biobío, e várias das vítimas tinham dificuldades de locomoção, precisaram as fontes.

"Temos dez pessoas mortas", disse à imprensa o governador da região, Jorge Ulloa, que é voluntário da Corporação de Bombeiros e participou na extinção do incêndio no edifício, onde se encontrava um total de 42 adultos idosos, 13 dos quais -- todas mulheres - estavam no pavilhão afetado. Destas últimas, só três conseguiram escapar às chamas pelos seus próprios meios, e uma delas sofreu queimaduras numa perna e foi transportada para o hospital local.

O segurança do estabelecimento, José Garrido, que deu o alarme, disse à rádio Cooperativa que ouviu "um forte estrondo" antes de o fogo deflagrar.