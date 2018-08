Davide, Piero, o condutor do camião verde. As histórias de quem viu a ponte Morandi quebrar

São seis histórias de sobrevivência ao colapso de parte do tabuleiro da ponte Morandi, em Génova. Há quem afirme que se tratou da confirmação de uma tragédia anunciada.

O homem do camião que parou à beira do fim

A imagem é possivelmente uma das mais mostradas nas últimas horas. Um camião, caixa verde, bem à beira do local onde a ponte colapsou. Quem é o homem que ia ao volante? Não se sabe. As autoridades garantem que está a ser acompanhado por uma equipa de psicólogos e que é o próprio que não quer falar com os jornalistas.

É um homem de 37 anos que trabalha há cerca de um ano para uma transportadora na província de Génova, refere o jornal italiano “Corriere della Sera”. Minutos depois de tudo acontecer, telefonou a Annalisa Damonte, sua chefe. Disse-lhe que era um milagre, que não conseguia ver muito bem o caminho por causa da chuva.

O condutor foi retirado do local sem qualquer ferimento visível, mas estava em choque. A meio da tarde teve alta.

“Está abalado, não é propriamente uma experiência fácil de ser vivida. É algo que ninguém consegue imaginar. Está em segurança, mas esta foi uma tragédia enorme para toda a gente. Uma grande dor”, contou Damonte.

Davide Capello, 36 anos: “O carro caiu 30 metros”

O carro de Davide ficou preso nos escombros da ponte. Caiu com ela. O ex-guarda-redes de 36 anos não ficou ferido e saiu pelo próprio pé do carro, escreve o jornal italiano “Corriere della Sera”. Antes, telefonou ao pai: “Não te preocupes, estou bem”.

Agora é bombeiro e estava a atravessar a ponte quando esta colapsou. “Vi a estrada à minha frente a ceder e dei por mim dentro do carro sem poder fazer nada. Acho que o carro caiu uns 30 metros e incrivelmente parou. talvez tenha embatido em alguma coisa, mas não foi um choque violento.” Ao jornal italiano “La Repubblica” disse acreditar que foi milagre. Os colegas dizem o mesmo. “A única consequência foi que me espetaram uma agulha no braço a caminho do hospital.”

Piero Fraterrigo, 56 anos: “Faltava-lhe uma parte”

Trabalha numa fábrica ao lado da ponte. “Foi impressionante. Por poucos metros não acertou no nosso edifício”. Ao jornal “El País”, comparou o momento do colapso a “um efeito óptico”. O que viu não lhe pareceu real. “Só se via a ponte no meio da neblina e faltava-lhe uma parte”, descreveu.

Rassa Ghaffari, 27 anos: A ponte era “insegura”

Viveu durante três anos numa das casas localizadas por debaixo da ponte Morandi. Ao Expresso, disse não guardar boas memórias dessa altura. “Toda a gente achava que era uma zona muito perturbante. Havia trabalhadores da construção civil a trabalhar dia e noite. Mal conseguíamos dormir por causa do barulho.”

O tipo de construção da ponte, assente em “dois ou três pilares”, assim como o seu estado atual, sempre fez Rassa Ghaffari acreditar que seria uma questão de dias até a ponte cair. “Muitas pessoas diziam sentir a ponte tremer de cada vez que passavam lá de carro. Eu costumava fazer piadas estúpidas sobre quando é que ela iria cair sobre nós. Toda a gente tinha a perceção de que a ponte era verdadeiramente insegura e toda a gente se queixava e durante muitos anos discutiu-se isso. Mas em Itália ninguém faz nada a não ser quando acontece uma tragédia.”

Outro “milagre”

Um homem de meia-idade que ficou debaixo do troço da ponte que desabou classificou como “um milagre” o facto de ter sobrevivido. São várias as pessoas que contam o que viram mas sentem-se mais seguras em não dizer o nome. Este homem é uma delas.

Em declarações a uma estação de televisão local, contou que estava parado na rua, em frente ao seu camião, debaixo da ponte, quando a estrutura cedeu, e que a onda de choque o projetou mais de dez metros de encontro a uma parede, causando-lhe ferimentos na anca e no ombro direitos.

“Estava à frente do camião e voei, como tudo o resto. Sim, penso que é um milagre. Nem sei o que mais dizer”, comentou.

Alessandro Megna: “Do nada, caiu”

É motorista e estava a atravessar a ponte quando tudo aconteceu. Estava preso no trânsito. “Do nada, caiu”, disse à RAI. “A ponte colapsou com tudo aquilo que eu transportava [no camião]. Foi uma cena apocalítica. Não queria acreditar no que os meus olhos viam.”