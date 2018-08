Conselheiro de segurança nacional reuniu-se com embaixador da Turquia por causa de pastor americano

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, reuniu-se esta segunda-feira com o embaixador da Turquia nos EUA para discutir a detenção do pastor americano Andrew Brunson. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, informou que, “a pedido do embaixador turco”, “Bolton encontrou-se com o embaixador Serdac Kilic da Turquia”, tendo discutido “a detenção continuada” do pastor e “o estado das relações” entre os dois países.

Nenhum prazo foi estabelecido para a libertação de Brunson, segundo responsáveis americanos, uma versão que contradiz alguns relatos anteriores da comunicação social. O pastor americano é acusado de apoiar uma tentativa de golpe contra o Presidente turco, Recep Erdogan, em 2016. Brunson nega as acusações.

“O facto de haver discussões em andamento entre os dois países sobre o regresso de Brunson aos EUA é positivo”, disse Jay Sekulow, advogado do Presidente Donald Trump, citado pela agência Reuters. Sekulow, que também representa a família do pastor, acrescentou estar “ansioso” pelo regresso da família Brunson.

Relações entre os dois países em momento crítico

As relações entre a Turquia e os EUA, aliados da NATO, estão num momento crítico, não apenas por causa da detenção de Brunson mas também devido a interesses conflituantes na Síria. Na semana passada, Trump duplicou as taxas alfandegárias sobre as importações de aço e alumínio da Turquia, contribuindo para uma queda abrupta da lira.

No início de agosto, Washington impôs sanções contra dois altos funcionários do Governo de Erdogan, na tentativa de fazer com que Ancara entregasse Brunson. Os EUA também estão a considerar aplicar uma multa contra o banco estatal Halkbank por alegadamente ajudar o Irão a escapar das sanções americanas.