China. Homem condenado a prisão perpétua absolvido passados quase 15 anos

Liao Haijun foi condenado a prisão perpétua em 2003, acusado de ter assassinado duas raparigas de nove anos na vila de Xinji, em Tangshan, no nordeste da China. Tribunal que o absolveu fala em “falta de provas” e “factos poucos claros”

Um homem condenado a prisão perpétua, há quase 15 anos, por ter alegadamente assassinado duas crianças de nove anos, foi absolvido, depois de um tribunal considerar que tinha sido condenado com base em provas insuficientes.

A “falta de provas” e “factos poucos claros”, nomeadamente no que diz respeito à recolha de amostras de sangue do alegado culpado, que não coincidem com o sangue das vítimas, levaram um tribunal da província de Hebei, no nordeste da China, a considerar Liao Haijun inocente, assim como os seus pais, que também tinham sido condenados a cinco anos de prisão por terem alegadamente encoberto o crime, noticiou o jornal “The Beijing News”.

“É difícil para mim ver isto como uma coisa positiva”, afirmou Liao Haijun, explicando que sofreu demasiado e de forma injusta. Por outro lado, acrescentou, nem sequer será possível aos seus pais, libertados em 2014, assistir à sua libertação, uma vez que já morreram. “Quem me dera que aqui estivessem para ouvir a decisão final do tribunal.” Liao Haijun já disse que pretende ser indemnizado pelo Estado chinês.

Liao Haijun foi condenado a prisão perpétua em 2003, acusado de ter assassinado duas raparigas de nove anos na vila de Xinji, em Tangshan, em 1999. Os seus corpos foram encontrados num poço e Liao Haijun foi dado como o principal suspeito, tendo os seus pais sido igualmente detidos. Segundo a acusação, Liao Haijun matou as raparigas na casa dele e depois desfez-se dos corpos com o auxílio dos pais. A família recorreu da decisão em 2006, mas sem sucesso. Três anos depois, porém, o caso chegou ao Supremo Tribunal Popular, que decidiu reabri-lo. Em 2010, Liao Haijun foi libertado sob fiança.

Entre 2013 e 2017, os juízes chineses absolveram 6.747 condenados depois de ter sido provado que não eram culpados, segundo números disponibilizados pelo Supremo Tribunal Popular. Um dos mais polémicos casos envolveu a execução de um jovem de 18 anos que foi considerado culpado de violar e assassinar uma mulher numa casa de banho pública. O verdadeiro assassino viria a ser preso e executado anos depois. Noventa e nove por cento dos réus na China são condenados.