Angola acolhe mini-cimeira para reforçar “soluções africanas para problemas africanos”

Luanda acolhe, esta terça-feira, uma mini-cimeira em que participam os Presidentes de Angola, República do Congo, Gabão, Ruanda e Uganda, para analisar a situação política nas Áfricas Central e Austral, com especial incidência na República Democrática do Congo (RDC).

Fonte oficial confirmou à agência Lusa que estão confirmadas as presenças dos chefes de Estado congolês, Denis Sassou Nguesso, gabonês, Ali Bongo, ruandês, Paul Kagamé, e ugandês, Yoweri Museveni, bem como da RDC, Joseph Kabila, e do Presidente da Comissão da União Africana (UA), o chadiano Moussa Faki Mahama.

A reunião de Luanda antecede em três dias a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), que decorrerá em Windhoek (Namíbia) e nela será feita uma discussão e concertação política sobre os projetos de paz e estabilidade nas duas regiões africanas.

A reunião, que decorrerá no Centro de Convenções de Talatona, a 25 quilómetros de Luanda, começa com a intervenção do chefe de Estado anfitrião, João Lourenço, seguindo-se os trabalhos à porta fechada.

Cerca das 13 horas (mesma hora em Luanda e Lisboa), será lido o comunicado final da mini-cimeira pelo ministro das Relações Exteriores angolano, Manuel Augusto. Segue-se o almoço oficial na presença de todos os chefes de Estado, após o que será encerrada a reunião.

Preocupações de Luanda

A 10 deste mês, Manuel Augusto indicou que a situação na RDC será um dos temas fortes a abordar na reunião, em que se pretende também privilegiar a procura de “soluções africanas para os problemas africanos” nas discussões, que envolvem também as crises políticas e militares no Sudão do Sul, Sudão, República Centro Africana e Lesoto.

Sobre a RDC, o ministro angolano saudou a decisão do chefe de Estado congolês de se abster de se apresentar a um terceiro mandato, constitucionalmente proibido, nas eleições de 23 de dezembro, salientando a “evolução positiva” em curso no país vizinho.

Manuel Augusto manifestou também a preocupação de Angola, na qualidade de presidente do Órgão de Defesa e Segurança da SADC, com a situação político-militar da República Centro-Africana, onde “não existe estabilidade” desde as eleições gerais de 30 de dezembro de 2015.

Outra das “grandes preocupações” é a situação no Lesoto, “país ilha” no centro leste da África do Sul, onde a violência política e militar está a tornar-se frequente, com a onda de assassínios que não está a poupar ninguém, nem mesmo dois antigos chefes do Estado Maior General das Forças Armadas.