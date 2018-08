Afrin, um enclave de paz que se mudou 60 quilómetros para sudeste depois de ter deixado de o ser

Hasan envia-nos uma fotografia de um bilhete escrito em árabe, por cima do qual está pousada uma chave. Estava a meio de descrever ao Expresso o nível de destruição das propriedades curdas na zona de Afrin, provocada pela invasão do Exército turco a 20 de janeiro deste ano, mas não estava a fazer-se entender. Ou sentiu que não estava a fazer-se entender - então enviou a foto.

É um bilhete deixado por um seu amigo aos turcos que há mais de seis meses ocupam esta província maioritariamente curda no norte da Síria. É isto que se lê: “Esta é a chave da arrecadação onde eu tenho os meus mantimentos, desta forma não têm de arrombar as portas nem partir nada. Não há muita coisa, algum pão seco e algum azeite. As pessoas são generosas, até com vocês. Tempos houve em que vivíamos sob o mesmo céu. Mas nós vamos voltar.”

Foi a 20 de janeiro que os militares da Turquia - país que tem o segundo maior exército da NATO - entraram na Síria e se foram aproximando aos poucos de Afrin, onde, mesmo durante a guerra da Síria, se vivia em paz. Hoje também se vive em paz, mas é aquela paz feita de imposições e medo que não mata mas também não permite encher os pulmões quando se respira.

O regime de Bashar al-Assad, Presidente da Síria, também é assim, “mas as pessoas agora preferem o regime ditatorial de um homem que as deixa em paz nas suas religiões do que a imposição dos valores extremistas dos muçulmanos que governam Afrin sob a conivência do invasor turco”, diz Hasan Mahmoud, ex-professor de Literatura e História de Afrin, que tem falado com o Expresso desde as primeiras semanas da invasão. Já o julgámos morto, já nos contou a travessia de Afrin para os campos de refugiados construídos a uns 60 quilómetros da guerra, mas desta vez decidiu apresentar-nos as mulheres que estão a “reconstruir” aquilo “tudo”.

Inimigos de longa data, turcos e curdos não se entendem, porque os curdos são o maior povo do mundo sem uma terra à qual chamar país (entre 25 e 35 milhões) e muitos deles vivem na Turquia, onde lutam pela autonomia. São os ataques terroristas por parte das milícias curdas na Turquia que acabaram por justificar, pelo menos a julgar pelo relativo silêncio da comunidade internacional, a criação de um “corredor” de segurança entre a fronteira turca e os curdos da Síria.

Segundo números da agência de notícias turca Anadolu mais de 400 civis foram mortos entre 2015 e 2017 em ataques cometidos por milícias curdas e mais de 2000 pessoas ficaram feridas. Muitos dizem que a destruição de Afrin não pode ser justificada com os atos de alguns terroristas curdos mas, segundo Mevlut Cavusoglu, ministro dos Negócios Estrangeiros turco, há coisas que se passaram em Afrin que ultrapassaram o controlo do seu governo: “A Turquia condena pilhagens, roubos ou expropriação de todo o tipo, não o autoriza e irá investigar”, disse o ministro, citado pela agência de notícias turca Anadolu.

“Não havia camelos aqui desde a Epóca Moderna”

Quem fugiu de Afrin fala de uma cidade que os turcos devolveram ao obscurantismo. “As minhas irmãs enviam-me fotografias das ruas de Afrin e há camelos. Leste bem: camelos. Eu nem queria acreditar. Não se viam camelos nas ruas de Afrin desde o início da Época Moderna”, ironiza Hasan, numa das mensagens que vai enviando pelo Whatsapp onde relata episódios do seu dia a dia desde que escapou de Afrin.

Hoje vive no campo de refugiados de Fafin, voltou a ensinar. Este é um dos vários campos de refugiados estabelecidos a norte da cidade de Alepo pelas cerca de 150 mil pessoas, na sua maioria curdos, mas também muitos árabes, que fugiram da ofensiva turca. Os números são das Nações Unidas mas um relatório publicado pela própria autoridade curda criada para gerir os campos fala em cerca de 250 mil pessoas. Foram ocupando um pouco toda a região de Shahba - em vilas como Tall Refaat ou Wahshiyeh -, sendo as escolas, casas e fábricas destruídas transformadas nos abrigos possíveis até que chegassem as tendas.

As irmãs de Hasan ficaram em Afrin, mesmo sob ocupação turca, e as fotografias mostram-nas completamente tapadas. Em outras, tiradas em aniversários e reuniões de família, apenas uns meses antes da invasão, aparecem em parques e esplanadas, vestidas como qualquer mulher durante um verão quente no Mediterrâneo.

Outras escolheram fugir e são elas que estão neste momento a construir cidades onde antes havia só destroços, cascatas de entulho a cair sobre as estradas de terra batida, rasgadas pelas carrinhas pick up do Daesh. Há mais de sete anos que a concórdia não passava por aqui. As guerras contra o autoproclamado Estado Islâmico em 2014 e 2015 e a guerra da Síria, que ainda dura, entre rebeldes e soldados fiéis a al-Assad destruíram boa parte de Shahba, uma área constituída por cerca de 60 vilas e aldeias.

“Como amigos só as montanhas”

Ao chegar, Reem Qarmo, farmacêutica com 40 anos e com dois filhos adolescentes, não esperava reencontrar a destruição. “Eu já em Afrin era refugiada, fugi da guerra em Alepo. Digo que sou duplamente deslocada porque agora estou em Fafin, a terceira cidade onde vivo. Vivi em Afrin quatro anos e depois começou a guerra com os turcos”. Até a oposição militar aos turcos ter decidido retirar-se - por ser quase impossível vencer um exército tão forte - foram três meses a viver em garagens, a sair de madrugada para tentar encontrar água ou comida, a aprender de que direção vinham os morteiros conforme a hora do dia.

Reem só fugiu mesmo quando não havia salvação possível para Afrin, mas antes disso enviou os filhos para Alepo. É lá que ainda estão, mas a ela ainda não lhe foi permitida a passagem. Nem toda a gente está a conseguir passar para áreas controladas pelo governo, já que Afrin recebeu população de zonas rebeldes sírias e o regime teme infiltrações.

A Human Right Watch já denunciou a situação e fala em forte deterioração das condições de saúde das pessoas mais vulneráveis, que são impedidas de aceder aos hospitais das maiores cidades sírias. “A montanha entre Afrin e a região de Shahba chama-se Montanha dos Sonhos, um nome que se tornou uma azeda ironia”, diz Reem que logo a seguir recita um célebre ditado curdo: “Como amigos só as montanhas.”

Quando chegou à primeira vila fora do perímetro de ataque curdo, “estava tudo completamente cheio, as pessoas dormiram nos carros, nas escolas, nas mesquitas, ao ar livre”. “Estive três semanas lá e depois continuei até Tall Refaat”. Tal como muitas mulheres que sofreram ou viram outras a sofrer discriminação e até violência física às mãos dos turcos ou de grupos rebeldes, Reem tornou-se voluntária do Crescente Vermelho Curdo.

“Quando se é uma mulher deslocada está-se mais exposta ao sofrimento do que um homem, as mulheres sozinhas não são bem vistas. A primeira coisa que fiz quando cheguei aqui foi reunir mais mulheres, professoras, mulheres que nunca trabalharam fora de casa mas cuidavam da família, ativistas, porque somos nós que vamos educar quem aqui nascer”, diz em várias mensagens de voz enviadas ao longo de dias, quando a internet não falha.

Hoje dá aulas, sessões de ajuda psicológica e promove debates sobre o papel da mulher no futuro da região. A maioria da comida, água, abrigos e cuidados de saúde estão em falha, apesar da ajuda do Crescente Vermelho Sírio e do seu braço curdo, mas muito do que está a ser entregue vem também da Cruz Vermelha Internacional e de várias agências da ONU que operam no país com a autorização de Damasco.

“Eu venho de Alepo, eu aprendi em Afrin a ser mais livre e tenho o sonho de passar a mais mulheres esta forma 'mais curda' de ver o mundo”, diz. Quatro anos a viver entre os curdos fizeram-na ver muitas coisas, nomeadamente de que forma os curdos mudaram a vida das mulheres nesta parte do mundo, a forma como as tratam e consequentemente a forma como elas são vistas em sociedade. “As mulheres curdas são livres e cheias de força e usam a liberdade para o bem - e isso nem sempre é visto dessa forma no resto da Síria”, diz.

“Uma sinagoga para 15”

Sheler Sido tem 30 anos e ajudou a escrever aquilo a que chama o “contrato social de Fafin”. “A participação democrática aqui é vista como algo quase obrigatório. As autoridades locais vão pelos campos pedir às pessoas que participem nas reuniões das assembleias locais. As mulheres ficaram responsáveis pela redação de uma espécie de declaração local dos direitos das mulheres e das crianças. A poligamia não é reconhecida, uma menina não se pode casar antes dos 16 anos, a violência doméstica é um crime punível com prisão”.

Dia 8 de julho deste ano foi formada a Comissão Eleitoral de Shahba. Durante duas semanas, representantes das várias minorias presentes nos vários campos de refugiados organizaram as eleições que viriam a resultar no estabelecimento de 47 “comunidades”, todas presididas por um homem e uma mulher ao mesmo tempo.

“Em Fafin, numa área com menos de 50 mil pessoas, até há uma sinagoga, à qual só vão 15 judeus, e mesmo esse número mínimo garante-lhes representação nas assembleias locais. Todos os anúncios, os posters, os cartazes, os avisos sobre a distribuição de comida são traduzidos em todas as línguas, tornou-se quase uma obsessão. Isto é socialismo, feminismo e ambientalismo sintetizado”, conta Hasan.

Sheler é escritora, formada em Psicologia, mas o seu sonho é conseguir uma câmara para filmar as mulheres que perderam “alguma coisa”. Alguma coisa? “Sabe: encontrei uma mulher que tinha perdido uma perna por causa de um ferimento mal curado, depois da invasão de Afrin, mas o que ela queria mesmo era o par de brincos a imitar esmeraldas que o namorado, que estava desaparecido, lhe tinha dado.”

Hoje também é voluntária do Crescente Vermelho Curdo, onde se ocupa principalmente da formação cívica dos adolescentes dos campos. Sheler tem uma menina pequena, com 5 anos. “Ela teve um enorme choque psicológico e acho que eu também”, diz. As minas é o que mais a preocupa. “Estamos sempre a mandar os miúdos estar quietos, é horrível para eles, é desesperante, estão sentados o tempo todo.”

Shiraz Hamo, 42 anos, conta uma dessas histórias. Em Afrin era deputada no Conselho Administrativo e, na vila onde nasceu, Jindires, foi presidente da câmara. Também foi uma das que ficou até ao fim a tentar salvar o máximo de pessoas possível, a organizar viagens de ida e volta para os campos, a recolher sementes para plantar quando as primeiras famílias se começassem lá a estabelecer.

Estava uma manhã a comer pão e a beber chá com os seus cinco filhos, três rapazes e duas raparigas, quando ouviu uma mãe como ela a ralhar ao filho na tenda ao lado. “Ouvi um miúdo a gritar com a mãe, a dizer que estava farto de ali estar, aborrecido, enervado com o facto de andar vestido com a mesma T-shirt há um mês. A mãe dele foi muito inteligente e disse ‘agradece a tua camisa, há quem não tenha braços’ e todos os dias eu aprendo com isto”, diz Shiraz, que agora é uma das representantes eleitas para a assembleia local de Fafin. “Este tipo de frustração de milhões de jovens em relação à sua situação pode destruir uma geração, os pais morreram, alguns ficaram para trás a tentar proteger as casas, e as mulheres ficam aqui a educar os filhos em péssimas condições. Aquela resposta dura pode ter feito daquele miúdo um homem”, diz Shiraz.

“Em Afrin tornei-me uma oradora pública respeitada, penso eu. Falava nas ruas, nas praças, nas caves, nas escolas, dava às pessoas palavras de esperança.” Numa dessas reuniões, numa das principais praças de Afrin, lembra Shiraz, estavam cerca de seis mil pessoas. “Os turcos à porta da nossa cidade e eles ali a ouvir poemas. Passou um avião e toda a gente ficou ali porque eu gritei: ‘Não temos medo!’ e toda a gente gritou: ‘Não temos medo!” e nos dias a seguir os pais trouxeram os miúdos à rua apanhar sol e as pessoas foram às compras”.

Tal como Sheler, quer documentar a vida a transformar-se, os campos a espigar, os mercados a florescer, mas também a morte e a perda. “No outro dia nasceu um bebé aqui no campo e no mesmo dia morreu o seu avô, na mesma tenda, e é preciso documentar tudo isto. É triste, mas o ciclo da vida e da morte inspira-me”.