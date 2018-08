Acidente com autocarro no Equador faz pelo menos 20 mortos

Um acidente, ainda sem causa conhecida, fez pelo menos 20 vítimas mortais no Equador. Segundo os bombeiros da capital, Quito, há dois menores entre os mortos

Um choque entre um autocarro e um camião, no Equador, fez esta terça-feira mais de 20 mortos e pelo menos 14 feridos. O acidente, para o qual as autoridades ainda não têm explicação oficial, aconteceu na estrada que liga as localidades de Pifo e Papallacta, perto da capital, Quito.

Roberto Padilla, responsável no local da Polícia Nacional, disse que, entre as vítimas mortais, estão cidadãos venezuelanos e colombianos que viajavam num autocarro internacional da companhia Cotrans de Colombia.