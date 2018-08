Sismo de magnitude 4,2 sentido em várias localidades da província espanhola de Alicante

Autoridades não têm registo de danos pessoais e patrimoniais. O tremor de terra foi registado às 16h40 locais, 15h40 em Lisboa

Um sismo de magnitude 4,2 na escala de Richter foi sentido nesta segunda-feira em várias localidades da província de Alicante, no sul de Espanha, não existindo até ao momento relatos de danos pessoais ou materiais, segundo informaram fontes locais.

O tremor de terra foi registado às 16h40 locais (15h40 em Lisboa) e o epicentro (zona da superfície terrestre onde a intensidade de um abalo sísmico é mais elevada e onde este alcançou em primeiro lugar o nível do solo, fica localizada por cima do hipocentro) foi localizado a noroeste de Albatera, no sul da província de Alicante, segundo o Instituto Geográfico Nacional (IGN).

A mesma entidade referiu que o abalo foi sentido em cerca de duas dezenas de localidades daquela província, nomeadamente em Alicante (capital da província), Albatera ou Elche. De acordo com a página eletrónica do IGN, o movimento sísmico ocorreu a uma profundidade de 11 quilómetros.

Fontes da polícia local de Albatera disseram, em declarações à agência noticiosa espanhola EFE, que não tinham recebido chamadas de emergência e que não tinham registo de qualquer dano naquele município.

Os serviços de emergência locais também informaram que não tinha registo, até ao momento, de qualquer dano pessoal ou material. Os mesmos serviços confirmaram no entanto a receção de chamadas de emergência oriundas de pelo menos 16 localidades daquela província.

Vários moradores da área da praia de San Juan, em Alicante, ficaram alarmados quando sentiram o tremor de terra, relatou a agência EFE. Os bombeiros da província de Alicante indicaram, também em declarações à EFE, não terem conhecimento de qualquer ocorrência relacionada com o sismo.