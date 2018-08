“Se tiveres a oportunidade, explora o mundo, vive os teus sonhos”. O que contam os amigos de Jay e Lauren, que foram mortos ao 369º dia

Osh fica a mais de seis mil quilómetros de Munique, na Alemanha, quase a 11 mil de Washigton DC, nos EUA. Os milhares de quilómetros que separam as cidades não foram impedimento para os alemães Tina e Jakob e os norte-americanos Jay e Lauren se cruzarem naquela que é a segunda maior do Quirguistão. Foram três ou quatro dias, no final de junho. Encontraram-se todos no Sunny Hostel, no centro. Partilhavam a cozinha e as festas. Depois, Tina e Jakob seguiram caminho pela antiga Rota da Seda, estão agora na Mongólia. Jay e Lauren pedalaram para o Tajiquistão. Foram mortos, atropelados por um carro.

“Uma história como a de Lauren e Jay deve inspirar as pessoas a fazerem aquilo que sempre quiseram fazer, a realizar os seus sonhos.” Ao Expresso, Jakob conta que está com Tina na Mongólia há uns dias e, ao primeiro contacto, pede para falarmos "dentro de algumas horas", que lá já se fez noite. A horas decentes, voltamos a falar: “devemos subir as montanhas que sempre quisemos subir, conduzir a estrada que sempre quisemos conduzir ou simplesmente pedalar pelo mundo – sentir a liberdade e a satisfação de se conseguir dar o próximo passo. Quanto mais passos, maior a satisfação e a alegria interior.”

Tal como Lauren e Jay, Tina e Jakob estão a viajar pelo mundo. Mas os alemães escolheram uma espécie de mutante entre uma caravana e um camião para viajar. “A maioria dos turistas que encontramos ao longo do caminho são ciclistas, há mesmo muitos”.

No hostel onde os quatro se encontraram, Jay e Lauren ficaram uns dias mais do que o planeado, tiveram um problema técnico e precisaram de ir ao mecânico com as bicicletas. Estavam à espera também da visita de uns amigos que vinham de avião ter com eles. “A Lauren apaixonou-se por um gatinho bebé que vivia no hostel, chamado Sunny. Estavam sempre a brincar.” Sunny é modelo de duas fotografias no “Simply Cycling”, o blog e perfil de Instagram alimentado pelo casal como uma espécie de diário de viagem.

Os poucos dias que estiveram juntos trocaram experiências, falaram sobre viagens já feitas e aquelas que ainda queriam fazer. Por acaso, tinham um destino comum: Austrália. Falaram sobre coisas boas e bonitas. “Estavam os dois muito entusiasmados com o caminho que fariam em seguida pela Pamir Highway, fizeram-nos várias perguntas.” Quando se encontraram, Tina e Jakob acabavam de chegar do Tajiquistão. Jay e Lauren preparavam-se para ir para o Tajiquistão.

Cerca de um mês depois deste encontro, o casal de norte-americanos atravessava uma estrada a caminho de Danghara, no Tajiquistão, acompanhado de mais cinco ciclistas. Um carro passou. Atropelou-os e seguiu em frente. Os corpos ficaram estendidos no chão com as pernas entrelaçadas nas bicicletas. O condutor abrandou e inverteu a marcha, voltou a passar-lhes por cima. Lauren e Jay morreram e as duas vítimas mortais tinham nacionalidades suíça e holandesa. Era o 369º dia de viagem.

Por essa altura, já Tina e Jakob estavam a chegar à fronteira entre a Rússia e a Mongólia. Ouviram as notícias e mais tarde perceberam quem eram as vítimas do ataque já reivindicado pelo daesh. “Lauren e Jay estavam extremamente entusiasmados com a viagem de bicicleta. Tinham corações e mentes esmagadormente abertos, cheios de entusiasmo por realizarem o seu sonho. Viveram o seu sonho e pagaram o preço mais alto de todos. Eram apaixonados”, dizem. “Acho que eles gostariam que se dissesse isto ao mundo: se tiveres a oportunidade, explora o mundo, realiza e vive os teus sonhos. Temos apenas uma vida para viver. Vive-a.”

Os viajantes de Munique – tal como também Lauren e Jay – sabem que há locais perigosos, sobretudo no Médio Oriente. Nunca arriscariam passar por países em pleno estado de sítio, como, por exemplo, a Síria. “Quando preparamos a nossa viagem ao longo da antiga Rota da Seda, recolhemos toda a informação possível junto de fontes como o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Lá, cada um dos países do mundo está detalhadamente descrito. Com esta informação, é preciso tomar decisões.” O Tajiquistão, onde Lauren e Jay morreram, aparentemente não seria dos locais que podiam causar mais problemas, aliás, 2018 foi declarado como “o ano do turismo” no país.

“Com os terroristas a espalharem o terror, se ninguém sair de casa então eles ganharam. E eles não vão ganhar”, sublinha Jakob, recordando o ataque ao Mercado de Natal em Berlim, há cerca de um ano e meio. “Temos de considerar que há zonas que são áreas a não ir, mas os países pelos quais viajamos são consideravelmente seguros. Somos sempre cuidadosos, mas não é possível evitar um ataque tão horrível como aquele que aconteceu.”

Há mais de um ano que Lauren e Jay fizeram o que muitos já pensaram fazer: despediram-se do emprego e foram viajar pelo mundo. Deixaram os Estados Unidos em direção a África, passaram pela Europa e seguiam pela Ásia. Queriam dar a volta ao mundo de bicicleta. Queriam viajar pelo mundo: ver elefantes no Botsuana, acampar no Malawi, fazer praia em Nungwi, no Zanzibar, ver as igrejas ortodoxas na Turquia ou subir até à vila de Sary-Tash no Quirguistão. Queriam e foram fazê-lo.

Caso cumprissem o objetivo inicialmente fixado, viajar até à Ásia, já tinham mais planos: “E se conseguirmos chegar tão longe, depois Austrália e Américas.” Planeavam pedalar durante, pelo menos, mais dois anos.

O sonho comum

À semelhança de Lauren e Jay, também Tina e Jakob têm em mente uma viagem até à Austrália. Mas se os norte-americanos queriam fazê-lo a pedalar, os alemães planeavam aventurar-se no mesmo meio de transporte mutante entre uma caravana e um camião que usam sempre.

“Fazemos estas viagens porque queremos ver o mundo com os nossos olhos, conhecer pessoas diferentes e saber mais sobre outras culturas e países. Não há países bons ou maus no mundo, é sempre sobre as pessoas daquele país”, diz Jakob. Esta é quarta viagem de longa distância que fazem juntos (América do Norte, América do Sul, Austrália e Nova Zelândia). Ela tem 43 anos, ele 44. Ela trabalhou em hotelaria e gestão, é autora de guias de viagem. Ele, que é quem conduz sempre, estudou marketing e é fotógrafo.

Em fevereiro deste ano deixaram Munique para seguirem a Rota da Seda até à Mongólia. Criaram um blog de histórias e fotografias, “The Haeusgens”. “Conhecemos gente incrível, que nos ajudou e bem recebeu. Deram-nos presentes mas, mais do que isso, ajudaram-nos a perceber o seu país.” Falam em particular do Irão, onde foram surpreendidos. “Bem vindos, aproveitem o país que é bem melhor do que os nossos líderes”, disseram-lhes umas quantas vezes.

Passaram pela Austrália, Croácia, Montenegro, Albânia, Grécia. Na Turquia, entraram na Ásia. Seguiram pelo Irão, o Azerbaijão, Mas Cáspio, Cazaquistão, Usbequistão, Tajiquistão, Quirguistão. Voltaram a conduzir pelo Cazaquistão em direção à Rússia. Por fim, a Mongólia.

Agora, preparam-se para regressar a casa. Mas já com novas viagens. Porque tal como Lauren e Jay queriam, Tina e Jakob querem continuar a explorar o mundo.