Os sobreviventes do Iémen. “Tenho dois irmãos, Hassan e Yehia. São mais pequenos que eu. Onde estão os meus irmãos?”

Um menino de rosto ensanguentado é tirado do carro. Parece confuso e, ao mesmo tempo, apático. A roupa que veste está suja. Tem cabelos negros e lisos. O branco dos olhos destaca-se naquele pequeno corpo todo pintado de pó e cinza. Ainda traz às costas a mochila azul turquesa. Não oferece qualquer resistência, deixa-se apenas levar. Um outro menino mais velho recusa tratamento médico: “não quero ajuda até ver os meus irmãos”. Os dois meninos cujo nome não sabemos estavam no autocarro, a caminho da escola, quando foram atingidos por um ataque aéreo. Morreram pelo menos 50 pessoas, 29 eram crianças.

Nas redes sociais, e entre as organizações não governamentais a operar no país, multiplicam-se os vídeos e as histórias de quem sobreviveu.

“Tenho dois irmãos, Hassan e Yehia. São mais pequenos que eu. Onde estão os meus irmãos?” O menino mais velho está sentado numa maca. Parece estar numa sala do hospital. Chora. As imagens foram transmitidas pelo canal dos rebeldes houthis. “Não quero ajuda até ver os meus irmãos.” Não se sabe ao certo o que aconteceu aos irmãos, refere a Al-Jazeera.

Depois de um piquenique, um grupo de alunos com idades entre os seis e os 14 anos vinha de autocarro, regressavam a casa. O condutor decidiu parar junto ao mercado para comprar uma bebida. Tinha sede. Estacionou na cidade de Dhahyan, na província de Saada, no norte do país e a cerca de 250 quilómetros da capital Sanaa, onde, segundo a organização não-governamental Save The Children, nos últimos dias os combates entre forças governamentais (apoiadas pela coligação internacional) e houthis se intensificaram.

STRINGER/ Getty Images

A região de Saada tem sido uma das mais bombardeadas pela coligação internacional desde que começou a intervenção militar no país, segundo a base de dados independente do Yemen Data Project. Tal como o menino que não sabe dos irmãos, outras crianças aparecem nas imagens: muitas estão feridas fisicamente, outras parecem em estado de choque.

No local do ataque, há uma cratera. O que resta do autocarro está ao lado, a estrutura carbonizada ainda deixa ver um pouco do azul e branco da chapa, há também alguns bancos espalhados. Pouco mais resta.

“A maioria dos hospitais e clínicas em Saada estão pelo menos parcialmente destruídos, em quase todos faltam medicamentos. Como vão tratar os feridos?”, questionava-se Hussain al-Bukhaiti, ativista pró-houthi, em declarações à Al-Jazeera.

Horas após o ataque, a coligação divulgou um comunicado através do canal Al-Arabiya - detido pela Arábia Saudita - em que confirmava a autoria dos bombardeamentos e acusava os rebeldes de usarem as crianças como escudos humanos.“Este é mais um exemplo das constantes violações da lei internacional humanitária que temos visto no Iémen nos últimos três anos”, disse Sylvia Ghaly representante da Save da Children no Iémen, que acusa o país de ataques indiscriminados a civis, de negar o acesso a ajuda humanitária e o uso da fome como arma de guerra.

“É tempo destas tragédias constantes pararem no Iémen. Ninguém deve pôr crianças em perigo e fazê-las pagar um preço inaceitável como este”, disse Robert Mardini, diretor regional da Cruz Vermelha no local, citado pelo jornal “The Telegraph”.

Silêncio?

A coligação internacional defende que foi uma operação militar “legítima”. Dizem tratar-se de um ataque a “elementos que (...) dispararam um míssil em direção à cidade [saudita] de Jizan, provocando um morto e feridos entre os civis”. Estados Unidos e Reino Unido – ambos apoiam a coligação – pediram uma investigação ao incidente. Os britânicos garantiram estar “verdadeiramente chocados” e os norte-americanos “muito preocupados”.

STRINGER/ Getty Images

Do lado dos rebeldes, surgem criticas à comunidade internacional, que acusam de estar em silêncio. “Este silêncio legitima a agressão e brutalidade contínuas. Ao permanecerem calados perante estes crimes, são cúmplices da morte de mulheres e crianças”, disse o ministro da Defesa houthi.

A União Europeia, através do porta-voz da Alta-Representante para a Política Externa, Federica Mogherini, voltou a apelar a “uma solução política”. “Quinta-feira foi mais um dia terrível no Iémen. Um ataque aéreo, que visava alvos militares, atingiu um autocarro numa zona densamente povoada de Saada, deixando muitos mortos e feridos, sobretudo crianças. Antes, outro míssil balístico que visava o porto saudita de Jizam matou um iemenita e fez vários feridos”, lê-se no comunicado.

As Nações Unidas (ONU) pediram uma investigação “rápida e independente” ao bombardeamento. António Guterres, em comunicado divulgado pelo seu porta-voz, exortou todas as partes a esforçarem-se “em poupar os civis (...) durante a realização de operações militares”. Entretanto, o Conselho de Segurança da ONU anunciou que se vai reunir na sequência do ataque.

O que está a acontecer no Iémen? A “pior crise humanitária”

No país onde morrem 42 crianças com menos de cinco anos por cada mil habitantes – segundo a Save the Children, a guerra começou em março de 2015 (embora a instabilidade interna seja mais antiga, pelo menos desde 2011 quando a revolução conduziu a um regime ditatorial). Fez mais de dez mil mortos, mais de 50 mil feridos. As Nações Unidas classificam-na como a “pior crise humanitária” no mundo.

Os houthis, grupo rebelde, reinvidicaram o poder do país e avançaram com uma ofensiva na província de Taiz. Em poucos dias, o grupo tomou o poder também das cidades de Mocha e Lahij, aproximando-se de Áden, onde ficava a sede do Governo. O Presidente fugiu.

Quem está envolvido? Quase toda a gente. Ao lado das forças governamentais está a coligação internacional liderada pela Arábia Saudita e com o apoio de países como os Estados Unidos, Reino Unido e França. Com os houthis estão a Rússia, o Irão (embora negue qualquer ajuda militar à milícia), Qatar e o Hezbollah.

O conflito continua e, em dezembro do ano passado, o ex-Presidente do Iémen, Ali Abdullah Saleh (que começou a governar após a revolução de 2011) foi morto numa emboscada montada por rebeldes, que pouco antes tinham sido seus aliados.

O bloqueio da coligação internacional à ajuda humanitária já deixou mais de 20 milhões de pessoas sem acesso a comida.

O norte do Iémen é controlado, quase na totalidade, pelos rebeldes, incluindo a capital do país. Dahyan, onde aconteceu agora o ataque, fica próximo da fronteira do Iémen com a Arábia Saudita. A coligação, acusa os rebeldes de lançarem mísseis para o país vizinho.