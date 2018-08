Nicarágua atualiza número de mortos para 198, ONG contabilizam quase 450

O Governo da Nicarágua atualizou nesta segunda-feira o número de mortos durante os protestos contra o Presidente, Daniel Ortega, para 198, bastante abaixo das 448 vítimas mortais contabilizadas pelas organizações internacionais humanitárias. "São 198 os irmãos nicaraguenses que foram assassinados, 198 vidas insubstituíveis", disse a vice-presidente Rosário Murillo nos meios de comunicação estatais.

O número de mortos reconhecidos pelo Governo fica bastante aquém dos 266 confirmados pela Comissão da Verdade, dos 305 contados pelo Centro Nicaraguense dos Direitos Humanos, dos 317 da Comissão Inter-Americana de Direitos Humanos e pelos 448 da Associação Nicaraguense dos Direitos Humanos, noticia a agência de informação espanhola Efe.

Milhares de manifestantes na Nicarágua realizaram no sábado, em várias cidades do país, uma marcha para exigir a libertação de "presos políticos" pelas forças do Governo de Daniel Ortega, que já anunciou uma "contra-marcha".

O país da América Central é palco, desde 18 de abril passado, de manifestações e confrontos violentos; os manifestantes acusam Ortega e Murillo de abuso de poder e de corrupção. Daniel Ortega, de 72 anos, está no poder desde 2007, após um primeiro mandato de 1979 a 1990.