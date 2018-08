Mais de 300 feridos em queda de plataforma em festival de música em Vigo

Mais de 300 pessoas ficaram feridas, cinco delas em estado grave, no domingo à noite, devido à queda de uma plataforma de madeira num festival de música em Vigo, segundo a agência espanhola Efe.

Em declarações à Rádio Galega, o conselheiro da Saúde, Jesús Vázquez Almuína, avançou que nenhum dos feridos corre risco de vida.

O presidente da autarquia de Vigo, Abel Caballeiro, adiantou que vão ser investigadas as causas do incidente, que ocorreu pouco antes da meia-noite (23h em Lisboa), quando dezenas de pessoas, muitas delas menores de idade, assistiam ao concerto do 'rapper' Rels B.

Várias equipas de emergência médica, equipas da polícia nacional e local, e bombeiros deslocaram-se para o local.

Segundo fontes municipais, as ruas junto do local do acidente foram rastreadas para verificar se não havia ninguém preso ou ferido.

