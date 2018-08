Jornal do PC chinês defende repressão sobre minoria étnica muçulmana

Um jornal oficial do Partido Comunista Chinês (PCC) defendeu esta segunda-feira medidas repressivas contra a minoria étnica chinesa de origem muçulmana uigur, afirmando que impediu a região de Xinjiang de se converter na "Síria da China".

O editorial do "Global Times", jornal em inglês do grupo do Diário do Povo, o órgão central do PCC, surge após um comité antidiscriminação da ONU ter condenado o tratamento dado por Pequim aos uigures, num relatório que cita detenções em campos de reeducação "envoltos num manto de secretismo".

Após ataques cometidos por separatistas muçulmanos em Xinjiang, centenas de milhares de uigures foram arbitrariamente detidos em campos de doutrinação política, onde são forçados a criticar o Islão e a sua própria cultura, e a jurar lealdade ao PCC. O "Global Times" cita aquele processo como "uma fase a que Xinjiang tem que ser submetido, visando a reconstrução da paz e prosperidade", mas não refere diretamente a existência dos campos de internamento.

O jornal insiste que a "paz e estabilidade estão acima de tudo", denunciando o que classifica de "opiniões públicas destrutivas do ocidente". "Graças à liderança forte do Partido Comunista na China, a solidez do país e a contribuição dos funcionários locais, Xinjiang foi salvo quando se encontrava à beira de uma turbulência imensa", afirma o jornal. "Foi evitado que se tornasse na Síria da China ou na Líbia da China", acrescenta.

Desde que, em 2009, a capital de Xinjiang, Urumqi, foi palco dos mais violentos conflitos étnicos registados nas últimas décadas na China, entre os uigures e a maioria han, predominante em cargos de poder político e empresarial regional, a China tem levado a cabo uma agressiva política de policiamento dos uigures.

Nos últimos meses, grupos de defesa dos direitos humanos e testemunhas denunciaram a criação dos campos de doutrinação. A população uigur na China é de cerca de 10 milhões de habitantes - o país tem, no conjunto, quase 1400 milhões de habitantes - e nunca houve um protesto em larga escala, capaz de ameaçar a autoridade do PCC.

Contudo, Pequim diz que a repressão é necessária para combater o separatismo e extremismo islâmico, enquanto ativistas uigures afirmam que serve apenas para alimentar as tensões. Quando o Comité da ONU para a Eliminação da Discriminação Racial começou a rever o relatório, na sexta-feira, em Genebra, a delegação chinesa sublinhou o progresso económico e a melhoria do nível de vida na região.

A vice-presidente do Comité, Gay McDougall, afirmou que os membros estão "profundamente preocupados", face a "numerosos e credíveis relatórios que dão conta de que em nome do combate ao extremismo religioso e manutenção da estabilidade social, [a China] converteu a região autónoma uigur em algo que se assemelha a um campo de internamento massivo e envolto em secretismo".

McDougall afirmou que se estima que mais de um milhão de pessoas "estão a ser mantidas em centros designados de anti-extremismo e que outros dois milhões foram detidos nos chamados campos de reeducação para doutrinação política e cultural".