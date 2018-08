Incluída, excluída, incluída: o percurso de Marine Le Pen na próxima Web Summit

Constava da lista, depois o seu nome foi retirado no meio de uma grande polémica e agora voltou a ser incluída. A acreditar neste último passo, Marine Le Pen, líder do partido francês Frente Nacional, vai mesmo participar na edição de 2018 da Web Summit, em Lisboa.

Assim que foi divulgada a lista de oradores do evento, foram muitos os que criticaram a presença de Le Pen ao lado de nomes como o do comissário europeu Carlos Moedas, o ativista e antigo campeão de xadrez Garry Kasparov e o futebolista Ronaldinho. João Galamba, antigo porta-voz do Partido Socialista, foi um destes críticos e, numa mensagem publicada no Twitter, escreveu: “Não se juntam, não, que a gente não aceita. Normalização de fascistas já ultrapassa em muito o aceitável”.

Também Rui Tavares, eurodeputado e líder do partido Livre, deu a entender não ver com bons olhos a ida de Le Pen ao evento e lembrou que, há dois anos, a Câmara de Lisboa celebrou a Web Summit como “um exemplo de Lisboa que fazia ‘pontes e não muros’. “Hoje”, acrescenta a mensagem publicada também no Twitter, “a cidade não pode ficar quieta perante a tentativa de lá dar palco a uma das maiores representantes da xenofobia e do fechamento”.

Já José Manuel Pureza aproveitou para fazer uma crítica velada a António Costa, aludindo aos comentários que o primeiro-ministro fez sobre a polémica envolvendo Ricardo Robles, antigo vereador do BE na Câmara de Lisboa, na entrevista que deu à edição de sábado do Expresso. “Tenho cá um palpite de que António Costa vai pregar de forma violenta uma moralzinha sobre a presença da Le Pen no websummit. Depois irá à sessão de abertura do dito. Pecadilhos...”, afirmou o dirigente do BE.

O nome de Marine Le Pen viria a ser retirado da lista de oradores, mas do mesmo modo que a organização não explicou essa decisão, também continua sem explicar porque decidiu agora incluí-lo novamente.