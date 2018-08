Habitantes de Fukushima revoltam-se contra estátua de criança vestida com fato contra radiações nucleares

Uma estátua de uma criança vestida com um equipamento de proteção contra radiações nucleares, erguida no exterior de uma das estações de comboio de Fukushima, no Japão, está a incomodar os habitantes daquela região. Muitos já apelaram às autoridades para remover o monumento que, segundo dizem, dá a ideia de que a região se mantém inabitável depois do desastre nuclear de 2011.

Criada pelo escultor Kenji Yanobe, a estátua da criança que tem vestido um fato amarelo e segura numa mão um capacete e na outra uma representação artística do sol, esteve exposta em várias galerias no Japão e noutros países, tendo sido instalada este mês em Fukushima por ordem do governo municipal. O presidente da Câmara, Hiroshi Kohata, não tem dúvidas de que a criança ali representada demonstra o otimismo em relação ao futuro da cidade, funcionando o sol que tem numa das mãos como uma espécie de apelo para que se aposte mais nas energias renováveis. Apesar disso, já disse estar disponível para ouvir a opinião dos habitantes antes de tomar uma decisão definitiva.

Segundo o próprio artista, a escultura pretende expressar o desejo de ter um mundo livre de armas nucleares. Comentando especificamente a polémica agora criada, Kenji Yanobe garantiu que nunca teve a intenção de transmitir a ideia de que as crianças da região continuam a precisar de se proteger da radiação nuclear.

Citado pelo britânico “The Guardian”, o escultor também chamou a atenção para o facto de a criança não ter o capacete na cabeça, mas sim na mão, e de o medidor de radiações nucleares que tem incorporado no seu fato estar no nível zero. “Quis fazer uma obra que encorajasse a população de Fukushima, criando uma estátua que mostrasse uma criança a enfrentar de forma valente e corajosa as dificuldades com que se confronta”, afirmou Kenji Yanobe, acrescentando que deveria, no entanto, ter percebido que “é agora necessário mais conhecimento rigoroso sobre radiações nucleares do que era antes do desastre nuclear”.

As críticas à escultura foram feitas sobretudo nas redes sociais. “Esta estátua irá afetar a reputação de Fukushima porque dá a impressão de que ninguém pode ali viver a não ser que esteja protegido”, lia-se numa das publicações feitas online, segundo a agência de notícias japonesa Kyodo News.