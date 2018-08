Explosão em edifício residencial na Síria mata pelo menos 39 pessoas, incluindo 12 crianças

Pelo menos 39 mortos, incluindo 12 crianças, é o balanço provisório de uma explosão num edifício residencial na Síria. De acordo com a Al Jazeera, a explosão derrubou este domingo o prédio de seis andares na cidade de Sarmada, que fica 350 quilómetros a norte da capital Damasco e próxima da fronteira com a Turquia.

Os Capacetes Brancos, grupo de resgate também conhecido como Defesa Civil Síria, descreveu o local como um cenário de “destruição e morte”, acrescentando que 10 pessoas foram resgatadas debaixo dos escombros. A causa da explosão é ainda desconhecida, avança o grupo.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma organização sediada no Reino Unido, o prédio estaria a servir de armazém para armas e munições, sendo que residiam no edifício civis deslocados por causa da guerra no país.

Nas últimas semanas, o Governo sírio e a Rússia, o seu principal aliado, intensificaram uma ofensiva contra os rebeldes que ainda detêm territórios no país. Apoiadas pelo arsenal aéreo russo, as forças governamentais conseguiram recuperar o controlo da maior parte da província de Deraa, incluindo a capital com o mesmo nome. Deraa foi o berço do levantamento contra o Presidente Bashar al-Assad há mais de sete anos. Neste momento, o Governo está a combater em Idlib, o último grande bastião rebelde no país.