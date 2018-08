Depois dos fogos, um tsunami de solidariedade. Assim está a ser descrita a mobilização da emigração grega, e não só, a favor das vítimas dos fogos de há três semanas. Dos Estados Unidos à Austrália, muitas entidades ligadas aos sete milhões de gregos a viver no estrangeiro têm organizado campanhas para enviar ajuda ao país ao qual se mantêm ligados e que acaba de sofrer uma das maiores tragédias da sua história recente, com os mortos a aproximarem-se de números semelhantes aos de Portugal no ano passado.

Nos EUA, uma campanha lançada em Chicago angariou mais de 200 mil dólares (175 mil euros) em poucos dias. Outra, da Associação Educacional Progressista, atingiu os 150 mil (131 mil euros). Como nesse país vivem três milhões de gregos ou descendentes de gregos, é provável que o número ainda venha a aumentar bastante.

Em Melbourne, na Austrália, onde vive a maior comunidade grega, meio milhão de dólares foi conseguido em menos de uma semana, e uma maratona de angariação vai ter lugar esta quarta-feira. Além do dinheiro, foram enviadas equipas especializadas de combate ao fogo.

Também Chipre se solidarizou, com uma doação de 10 milhões de euros feita pelo governo à Grécia e uma conta aberta para quem queira. Dez toneladas de caixas com items de primeiros socorros foram enviadas num voo este fim de semana, contendo, segundo disse o porta-voz do aeroporto em Chipre, "o amor da população inteira".

Tal como em Portugal em 2017, o Governo tem sido criticado pelo que muitos veem como a sua resposta altamente deficiente aos fogos. A diáspora grega, tradicionalmente cética em relação às autoridades em Atenas, vai querer assegurar que o seu auxílio seja aplicado da forma mais eficaz.