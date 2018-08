Coreias do Norte e do Sul voltam a reunir-se em setembro

As Coreias do Norte e do Sul concordaram em realizar uma cimeira em Pyongyang em setembro. A informação foi avançada pelo Ministério da Unificação do Governo de Seul. O anúncio surge na sequência de negociações de alto nível realizadas esta segunda-feira na aldeia de Panmunjom para discutir a cimeira.

O líder norte-coreano Kim Jong-un e o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, encontraram-se em abril naquela aldeia e anunciaram, na altura, a realização de uma outra cimeira no outono, desta vez na capital da Coreia do Norte, Pyongyang.

O acordo assinado em Panmunjom há quatro meses, “Declaração para a Paz, Prosperidade e Unificação da Península Coreana”, desenvolvia-se em três pontos essenciais.

Os compromissos assumidos em abril

No primeiro ponto do documento, as Coreias comprometeram-se a recuperar as relações de sangue dos seus povos e a trabalhar num futuro de cooperação mútua e de unificação.

No segundo ponto, os dois países comprometeram-se a fazer esforços conjuntos para aliviar a aguda tensão militar e eliminar, de forma efetiva, o perigo de guerra na península. As Coreias concordaram em cessar por completo todos os atos hostis entre o Norte e o Sul em todos os domínios.

O terceiro ponto dizia respeito à cooperação ativa para o estabelecimento de um regime permanente e sólido de paz na península, pondo fim ao atual estado “antinatural” de armistício, no que foi assumido como “uma missão histórica que não pode continuar a ser adiada”. Também ficou lavrado o compromisso de agendar cimeiras trilaterais (com as Coreias e os EUA) ou quadrilaterais (com as Coreias, os EUA e a China) durante este ano, que marca o 65.º aniversário da assinatura do armistício.