Corbyn esteve presente em colocação de coroa de flores no túmulo dos alegados autores dos atentados nos Jogos Olímpicos de Munique

O líder da oposição trabalhista no Reino Unido, Jeremy Corbyn, reconheceu esta segunda-feira que esteve presente na colocação de uma coroa de flores no túmulo de palestinianos alegadamente ligados ao homicídio de 11 atletas israelitas durante os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972.

"Não acho que tenha estado realmente envolvido" na colocação das flores, disse o líder do Partido Trabalhista britânico, que tem sido crítico de Israel devido ao tratamento dos palestinianos e que está a enfrentar críticas desde que o jornal Daily Mail publicou fotos suas a segurar uma coroa de flores no cemitério de Tunes em 2014, perto de onde o jornal dizia estarem os túmulos de membros do grupo Setembro Negro.

Este grupo palestiniano levou a cabo homicídios nos Jogos Olímpicos de Munique e vários dos seus membros foram depois mortos pelos serviços secretos israelitas, a Mossad.

Corbyn tinha dito que esteve no cemitério para homenagear as vítimas do ataque aéreo israelita de 1985 nos escritórios da Organização da Libertação da Palestina, em Tunes, e esta segunda-feira explicou que foi colocada uma coroa de flores "nos que foram mortos em Paris, em 1992".

"Estive presente quando a coroa foi depositada; Não acho que tenha estado realmente envolvido na colocação", disse Corbyn aos repórteres, acrescentando: "Estive lá porque queria ver uma cerimónia adequada a todos os que morreram em todos os incidentes terroristas em todo o lado porque temos de acabar com isso", disse o político.

De acordo com a AP, a explicação não deve terminar as críticas de anti-semitismo por parte de grupos judeus e de membros do Partido Trabalhista que dizem que as ações de Corbyn permitem o alastramento desse sentimento dentro do partido.