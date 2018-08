Choques elétricos, espancamento, privação de sono. Prisioneiros no Iémen são alvo de tortura

Choques elétricos em órgãos genitais, peito e axilas, espancamento com bastões de madeira, cabos elétricos, chicotadas, privação de sono e dias a fio confinados em espaços minúsculos, sem ventilação e sem forma de satisfazer as suas necessidades de higiene de forma digna. Eis aquilo a que terão sido submetidos dezenas de homens detidos em prisões clandestinas geridas pelos Emirados Árabes Unidos no sul do Iémen.

As técnicas de interrogatório violentas e que incluíram tortura física e psicológica estão descritas num relatório que foi entregue à “Al-Jazeera” por militares iemenitas que colaboraram com a coligação saudita que combate os rebeldes houthis no Iémen. Os atos de violência terão sido cometidos por militares dos Emirados Árabes Unidos e iemenitas.

Ainda de acordo com o relatório, muitos dos prisioneiros foram submetidos a uma forma de tortura que consistia em colocar pregos nos seus dedos dos pés e das mãos. Mais de 49 pessoas morreram na sequência deste e dos outros atos de tortura descritos, cometidos em pelo menos 27 prisões clandestinas, incluindo uma na Eritreia, onde os Emirados Árabes Unidos mantêm uma base militar (em alguns casos, foram cavadas valas para encobrir os corpos).

As denúncias vêm confirmar um outro relatório, publicado em junho pela agência de notícias Associated Press, sobre atos de tortura cometidos por membros da coligação formada pela Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos numa rede de pelo menos 18 prisões secretas. Segundo a AP, dezenas de homens foram detidos por suspeita de ligações a um grupo filiado ao Daesh e à Al-Qaeda na Península Arábica (AQPA). Na altura da publicação do relatório, a agência de notícias tentou entrar em contacto com responsáveis dos Emirados Árabes Unidos, mas sem efeito.

Desde março de 2015 que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos conduzem ataques aéreos no Iémen com o apoio logístico dos EUA. O objetivo é abrir caminho para que o Presidente Abu-Rabbu Mansour Hadi, que tem parte da comunidade internacional do seu lado, possa voltar a governar. Hadi foi afastado do poder em 2014 pelos rebeldes houthis, que assumiram o controlo de uma grande parte do território, incluindo a capital, Sana.

Só em junho, a coligação saudita lançou 258 ataques aéreos no Iémen; destes, quase um terço tiveram como alvo instalações não militares. O Yemen Data Project, criado por um grupo independente com o objetivo de recolher informação diversa relacionada com a guerra no Iémen, contabilizou 24 ataques em áreas residenciais, três em infraestruturas de abastecimento de água e eletricidade, três em unidades de saúde e um ataque sobre um campo de refugiados.

Em agosto, pelo menos 50 pessoas, entre as quais 29 crianças, foram mortas num ataque aéreo da coligação saudita na província de Saada. Uma semana antes, dezenas de pessoas - incluindo mulheres e crianças - tinham sido mortas na cidade portuária de Hodeida noutro ataque com a mesma proveniência.