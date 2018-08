Charlottesville. Ainda há muitas feridas raciais para sarar, diz mãe de mulher morta há um ano. Trump ficou a jogar golfe

Milhares de pessoas reuniram-se este domingo num parque junto à Casa Branca para protestarem contra uma manifestação nacionalista e supremacista no 1.º aniversário dos episódios mortíferos de Charlottesville. Em Washington, eram cerca de 20 os neonazis e estavam rodeados por militantes antifascistas.

Segundo a Associated Press, os eventos nas duas cidades foram genericamente pacíficos, embora com alguns momentos de tensão, e fizeram parte de um dia de discursos, vigílias e marchas a assinalar um ano desde a maior concentração numa década de nacionalistas brancos e outros extremistas de direita. Uma pessoa foi presa em Washington e quatro em Charlottesville.

“Temos um enorme problema racial na nossa cidade e no nosso país”

A mãe de Heather Heyer, a mulher de 32 anos morta no ano passado, visitou o local do ataque e disse que as feridas raciais dos EUA ainda não foram curadas. Susan Bro colocou flores num memorial improvisado no centro de Charlottesville. Rodeada por uma multidão, Susan agradeceu a presença de todos na homenagem à sua filha mas também lembrou as dezenas de feridos e os dois soldados mortos na queda de um helicóptero há um ano. “Temos um enorme problema racial na nossa cidade e no nosso país. Temos de resolver isso ou estaremos de volta aqui em pouco tempo”, disse.

Em Washington, um batalhão de polícias e um emaranhado de barreiras de metal separavam o pequeno grupo de supremacistas brancos dos contramanifestantes. O chefe da polícia Peter Newsham congratulou-se com o que apelidou de “plano bem executado para salvaguardar pessoas e propriedade, permitindo que os cidadãos expressem os seus direitos”.

O Presidente Donald Trump, que no ano passado inflamou as tensões ao culpar “os dois lados” pela violência, não se encontrava na Casa Branca. Está há mais de uma semana de férias no seu clube de golfe em Nova Jérsia.