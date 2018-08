Batalha por Ghazni, no Afeganistão, já fez 200 mortos

O Exército do Afeganistão está há quatro dias envolvido numa intensa luta contra milícias talibãs para defender a cidade Ghazni, no sudeste do país, e o número de vítimas mortais não pára de aumentar. Segundo o diário norte-americano “The New York Times”, são já 200 as vítimas mortais registadas, a grande maioria militares afegãos.

A ofensiva começou dia 9 mas os talibãs já controlam vários edifícios do Governo, disse à CNN Mohammad Arif Shahjahan, deputado por Ghazni. O mesmo responsável confirmou que a maioria dos mortos é do corpo militar e acrescentou que o número de feridos é muito superior mas ainda impossível de precisar.

O conflito tem neste momento quatro frentes e foi lançado pelos talibãs na tentativa de estabelecerem um canal para a capital, Cabul, no norte, e ligações a cidades estratégicas noutros pontos do país.

O Exército norte-americano tem conduzido alguns ataques aéreos na tentativa de repelir os rebeldes, e algumas fontes militares norte-americanas têm querido passar aos jornalistas a ideia de que as investidas dos talibãs não se têm revelado frutíferas. Martin O'Donnell, porta-voz das forças norte-americanas no Afeganistão, disse que o Exército afegão “continua com total controlo dos centros de governo”. Mas, lá de dentro, as pessoas contam outra história.

Chaman Shah Ehtemadi, igualmente deputado pela província de Ghazni, disse à agência Reuters que “apenas o escritório do governador, a sede da polícia e a sede dos serviços de informações se mantêm nas mãos do Governo e há uma investida clara dos talibãs para os tomarem”.

Outro ataque dos talibãs, na quinta-feira à noite na província de Herat, resultou na morte de seis polícias, segundo o porta-voz do governador, Gelani Farhad, citado pela agência Associated Press. Em Ghazni, o confronto começou por intensos tiroteios e incêndios em várias lojas nas áreas residenciais da cidade, disse o chefe de polícia da província, Farid Ahmad Mashal, também à Associated Press.

O porta-voz do Ministério da Defesa afegão, Mohammad Radmanish, disse que o exército ajudou a polícia e que a cidade foi colocada sob controlo das forças do Governo.

O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, afirmou que algumas zonas de Ghazni foram tomadas pelos fundamentalistas islâmicos e que dezenas de pessoas foram mortas.

No domingo, a situação complicou-se para as forças afegãs, com os talibãs a controlarem quase toda a cidade. O distrito de Ajristan, a cerca de 130 quilómetros de Ghazni também está nas mãos dos talibãs.

Os membros de uma brigada de elite do Exército, destacada para defender esta zona, desapareceram durante dois dias. Quando foram encontrados, nas montanhas, por civis, e levados ao hospital, os sobreviventes disseram que entre 40 a 100 soldados foram mortos. Na província de Faryab, a 300 quilómetros para noroeste, mais de 50 soldados perderam a vida num ataque surpresa dos talibãs a uma base militar afegã no domingo à noite. Membros do Exército disseram ao “New York Times” que não esperavam sobreviver a uma segunda noite.

Com o conflito entre Exército e insurgentes numa escalada mortífera, os hospitais da zona de Ghazni estão a sofrer de falta de quase tudo. Baz Mohammad Hemat, diretor do hospital local disse, por telefone, ao jornal nova-iorquino que tinham chegado ao hospital 113 corpos e mais de 140 feridos nos últimos dias, quase todos eles envergavam um uniforme militar. “Não há quartos, estamos a trabalhar nos corredores. O conflito está próximo do hospital e a situação está mesmo a ficar grave aqui. Recebemos mais e mais feridos a cada hora que passa”, disse o médico.

Se Ghazni cair, essa será a maior conquista dos rebeldes até ao momento, já que a cidade se encontra no meio da autoestrada que liga o norte ao sul do país e isolaria a região de Pashtun, onde a concentração de talibãs é bastante alta.