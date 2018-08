Atentados na Catalunha. Novo imã de Ripoll não entende como é que ninguém suspeitou do seu antecessor

A crítica é dirigida sobretudo aos pais do grupo de jovens responsável pelos atentados de 17 de agosto de 2017: “Como é que ninguém suspeitou de nada?”, começou por perguntar, em entrevista ao “El Mundo”, Mohamed El Onsri, o novo imã da mesquita de Ripoll, na província espanhola de Girona, para logo de seguida afirmar: “Digo sempre aos pais que devem ensinar em casa, aos seus filhos, as boas práticas religiosas. Estar atento aos que eles fazem e com quem. Eu sou imã mas não é por isso que posso pegar num rapaz de 17 anos e levá-lo para minha casa”, disse Mohamed El Onsri, sublinhando que “todos os assuntos devem ser tratados na mesquita, em público, para que toda a gente possa ouvir e aprender”.

Mohamed El Onsri, de 61 anos, foi nomeado imã da mesquita Annour em substituição de Abdelbaki Es Satty, que terá incentivado seis jovens que frequentavam aquele local a matar 16 pessoas, incluindo duas portuguesas, neta e avó, e a ferir outras 140. Por essa razão, foram muitos os que recusaram o convite para assumir funções como imã em Ripoll, mas Mohamed El Onsri não. “Nunca me separei do bom caminho”, afirmou durante a entrevista, contando alguns detalhes sobre os exames a que foi submetido antes de assumir as novas funções. “Pediram-me o bilhete de identidade e fui interrogado umas três ou quatro vezes pelo Corpo Nacional de Polícia de Espanha, pela polícia local, por todos… Todos queriam ter a certeza de que eu não tinha antecedentes criminais ou que não estava a esconder alguma coisa”. Procedimentos com que Mohamed El Onsri nunca se preocupou. “Estava tranquilo, estou limpo”, disse.

Além de curta, a única experiência de Mohamed El Onsri enquanto imã de uma mesquita não lhe traz boas memórias. Foi em Marrocos, há muito, muito tempo, tinha apenas 26 anos e fartou-se daquilo a que, na entrevista, se referiu como o cinismo e falsidade de muitos dos seus colegas de trabalho. Em Ripoll começa a acontecer o mesmo, mas Mohamed El Onsri parece ter aprendido a lidar com o problema de outra forma: “Há sempre alguém a falar mal de nós. Nas mesquitas nem todas as pessoas são boas. Tenho pessoas a rezar comigo e depois a afastarem-se para dizer mal de mim. É preciso aguentar”.

Um ano depois - na sexta-feira assinala-se o 1.º aniversário dos atentados em Barcelona e Cambrils - ainda são muitos os que não entendem o que terá levado aquele grupo de jovens a matar. “Moussa, por exemplo, era incapaz de matar uma mosca. Continuo a não acreditar que foram eles. Eram como filhos para mim”, disse um vizinho da família de Moussa Oukabir, um dos rapazes envolvidos nos ataques, em declarações ao “El Mundo”. Outra pessoa que conhecia os jovens defendeu que, na sua opinião, o que aconteceu “nada tem a ver com religião” e, à semelhança do novo imã, também atribui responsabilidades aos pais. “Qualquer pai conhece os seus filhos. Se o nosso filho tiver um dia mau, nós conseguimos aperceber-nos disso através dos seus gestos, olhar, da forma como fala, da postura corporal. Querem, por isso, fazer acreditar que os pais não notaram nada? Não acredito.”