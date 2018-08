Apertado pela crise económica, Irão prende dezenas de alegados corruptos

Dias depois de o Irão decidir o estabelecimento de tribunais especiais para lidar com a corrupção e outros crimes económicos, as prisões começaram. Um porta-voz dos tribunais anunciou: "Sessenta e sete suspeitos foram presos, alguns dos quais libertados sob pagamento de fiança, e mais de cem pessoas, incluindo empregados do governo e funcionários, foram proibidos de viajar"

As medidas acontecem no contexto de uma grave crise económica, com a moeda iraniana a perder mais de metade do seu valor na sequência do abandono do acordo nuclear por parte dos Estados Unidos e a consequente reimposição de sanções económicas. Com o preço de muitos bens a subir e manifestações de protesto contra o modo como a economia tem sido gerida, o governo optou por soluções de impacto público visível.

"O nosso inimigo América decidiu pressionar as pessoas e tenciona pôr a nossa economia sob pressão, mas não serve de nada", explicou um porta-voz dos tribunais. "Há indivíduos que tentam usar esta oportunidade e açambarcar produtos básicos, aumentando as pressões sobre a população"

Há dias, o presidente do sistema judicial tinha enviado uma carta do Líder Supremo do país, ayatola Ali Khamenei, pedindo a sua autorização formal para criar os tribunais. "As atuais condições económicas especiais são consideradas uma guerra económica. Infelizmente, alguns dos que perturbam e corrompem a economia também ajudam os objetivos do inimigo e cometem crimes que requerem ação rápida e urgente. Se achar adequado, por favor permita que os tribunais atuem no quadro do código penal".

A proposta, que foi aceite, não se limita a criar os novos tribunais, que existirão durante pelo menos dois anos. Também endurece os castigos e limita os direitos de recurso para todas as condenações, exceto a pena capital (que deve ser recorrida no prazo máximo de dez dias). Khamenei afirmou: "O propósito dos tribunais deve ser o de punir rapidamente e com justiça os culpados de práticas económicas corruptas. Os tribunais devem assegurar a exatidão dos seus julgamentos".

Derrubar o regime? Pouco provável

A queda do rial acompanhou a subida acentuada do valor das moedas de ouro e das moedas estrangeiras. Empresas que pediram divisas para pagar importações foram apanhadas a vendê-las no mercado negro. Entre as prisões, conta-se a do vice-presidente do Banco Central.

O acordo sobre o programa nuclear iraniano, negociado em 2015 pela administração Obama em conjunto com outros três países ocidentais, mais a China e a Rússia, foi cumprido à letra pelo Irão. Apesar disso, Trump entendeu seguir a posição de Israel (inimigo do Irão) e da Arábia Saudita (seu rival regional), abrogando unilateralmente o acordo contra a opinião de todos os restantes parceiros.

Especula-se que a intenção é a de provocar tumultos que levem ao derrube do regime, mas há analistas que prevêm o efeito contrário, reforçando a posição de uma linha dura que nunca aceitou as negociações com os Estados Unidos e vê agora a demonstração de que as tentativas conciliadoras do presidente Hassan Rouhani não deram resultado.

Para já, a posição do Líder Supremo é clara. Recusando a proposta de conversas sem condições feita por Donald Trump, diz que não vai haver guerra com os Estados Unidos, mas também não haverá negociações. Um país que não respeita os acordos que assina não é de confiança, sugeriu Khamenei.

Entretanto, o ministro da Defesa apresentou uma nova geração de mísseis balísticos produzidos no país. O míssil Fateh Mobin "passou nos testes" e pode atingir alvos em terra e no mar, anunciou a televisão oficial.