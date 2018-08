Antiga assistente de Trump revela gravação da sua demissão da Casa Branca

A antiga assistente da Casa Branca Omarosa Manigault Newman mostrou este domingo na NBC uma gravação da sua demissão e indicou que tinha outras gravações do seu tempo na administração Trump. “Eu tenho de me proteger e não me arrependo disso”, disse Omarosa no programa “Meet the Press”.

Na gravação, ouve-se o chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly, a dizer: “Queremos falar consigo sobre a sua saída. É importante perceber que se fizermos disto uma saída amigável, poderá continuar sem qualquer tipo de dificuldade no futuro relativamente à sua reputação”.

“Uma Casa Branca onde toda a gente mente”

Quando questionada sobre o número de vezes que fez gravações durante o seu tempo de trabalho na administração Trump, Omarosa, que saiu em dezembro do ano passado, respondeu: “Esta é uma Casa Branca onde toda a gente mente. Tens de ser tu a proteger-te”.

A entrevista de domingo coincidiu com o lançamento do livro “Unhinged: An Insider Account of the Trump White House”, em que a ex-assistente descreve de forma detalhada a sua passagem pela Casa Branca. Omarosa era muito conhecida pelas suas aparições no programa “The Apprentice” e outros programas derivados do então empresário Donald Trump.

“Falta de caráter e de integridade”

Em comunicado, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, criticou a antiga assistente após a entrevista televisiva. “A própria ideia de um funcionário infiltrar um dispositivo de gravação na Sala de Crise da Casa Branca mostra um flagrante desrespeito pela segurança nacional – e depois gabar-se disso na televisão nacional prova a falta de caráter e de integridade desta antiga funcionária”, disse Sanders.

Por sua vez, a conselheira do Presidente, Kellyanne Conway, referiu na ABC que os acordos de confidencialidade na Casa Branca existem por alguma razão.