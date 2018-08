Alto comissário para os Direitos Humanos diz que retórica de Trump lhe lembra os piores momentos do século XX

Donald Trump fez da sua campanha à Casa Branca um permanente ataque aos meios de comunicação que lhe são críticos. E não foi por ter chegado à presidência que desceu o volume das críticas.

Desde proibir certos meios de comunicação de entrar em conferências de imprensa até impedir perguntas desses mesmos meios quando lhes autoriza a entrada, passando por permanentes ataques à veracidade do que é publicado em alguns dos mais respeitados títulos da imprensa mundial, é preciso recuar até Richard Nixon para encontrar um Presidente com um desprezo tão grande pela imprensa livre. Nixon dizia que a imprensa era “o inimigo”, Trump diz que a imprensa é “o inimigo do povo”. E todos nos recordamos como Nixon acabou.

De resto, este Presidente não tenta esconder o que realmente sente porque isso até lhe tem corrido bem. É por isso que admite que tenta desacreditar os meios de comunicação, apenas para que os norte-americanos não prestem muita atenção ao que leem sobre ele.

As críticas ao comportamento do Presidente têm sido tão constantes como os seus ataques mas esta segunda-feira, o (ainda) alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos da ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein, disse ao diário "The Guardian" que a “retórica anti-imprensa” de Donald Trump está “muito perto de ser um incitamento à violência”. O seu próprio país, a Jordânia, não tem o melhor registo neste campo, votando na ONU a favor de leis que impeçam “a difamação da religião”, prendendo poetas e jornalistas, com consequências duras para a livre expressão no país.

Ainda assim, Zeid Ra’ad al-Hussein, que em breve abandonará o cargo, opôs-se “a recente campanha contra os meios de comunicação” que, na sua opinião, “ainda pode desencadear uma série de eventos que podem levar a que os jornalistas sofram atos de violência no decorrer do seu trabalho ou então optem pela autocensura”.

No início deste mês, numa dessas trocas acesas de perguntas e não-respostas entre jornalistas e membros da equipa de Trump, Jim Acosta, jornalista de política da CNN e um dos mais criticados repórteres na Casa Branca, pediu à diretora de comunicação de Trump, Sarah Sanders, para confirmar que a imprensa não é “o inimigo do povo”. Sanders não conseguiu dizer que a imprensa não é “o inimigo do povo”.

Na mesma entrevista, Zeid Ra’ad al-Hussein disse que “a falta de preocupação” demonstrada pela administração Trump em relação aos Direitos Humanos “marca uma rotura acentuada com aquele que tinha sido o trabalho das administrações anteriores” e que os ataques à imprensa e às minorias são reminiscências das duas piores alturas do século XX. “Quando há linguagem que é usada de forma a atacar grupos que há muito tempo são alvo de grandes níveis de discriminação e chauvinismo voltamos a um tempo - que não foi assim tão longínquo - em que este tipo de discurso era usado para benefício político”, disse o responsável, acrescentando estar a referir-se aos períodos que antecederam as duas grandes guerras.

Jornais unem-se em protesto

A ideia é ser uma resposta coordenada e não uma crítica isolada. Cerca de uma centena de jornais norte-americanos já concordaram em publicar, todos no mesmo dia, a 16 de agosto, editoriais contra o que consideram ser um ataque permanente do Presidente Donald Trump aos meios de comunicação social.

A campanha está a ser organizada pelo diário “The Boston Globe”, cujos jornalistas têm tentado contactar outras redações para que se juntem ao protesto. “É uma campanha suja contra a imprensa livre e tem que acabar. Todos os jornais, independentemente da sua ideologia política, deveriam encetar connosco este protesto porque está em causa a defesa da profissão de jornalista e do papel dos jornais numa sociedade governada pelos cidadãos e para os cidadãos”, lê-no no apelo emitido pelo jornal.

À CNN, a editora de editoriais, Marjorie Pritchard, disse que mais de 100 publicações já tinham concordado. Algumas delas são diários de grandes centros urbanos como o "Houston Chronicle", o "Miami Herald" ou o "Denver Post". “Todos escreveremos palavras diferentes mas ao menos podemos concordar que estes ataques são perturbadores”, disse Pritchard.