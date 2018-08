Afeganistão. Mais de 300 mortos em ataque talibã a Ghazni

Mais de 300 mortos, incluindo 20 a 30 civis. Este é o balanço mais recente do ataque, que dura há quatro dias, de forças talibã à cidade de Ghazni, no sudeste do Afeganistão. Informação divulgada pelo ministro da Defesa do país, Tariq Shah Bahrami, citadas pela Al Jazeera, indicam que entre as vítimas mortais dos "intensos" combates se inclui uma centena de elementos das forças de segurança.

Durante uma conferência de imprensa realizada em Cabul, aquele responsável avançou que foram abatidos 194 combatentes entre os talibãs, número em que se integram 12 dos seus principais comandantes. Estas baixas terão sido provocadas por raides aéreos realizados pelos Estados Unidos. Uma fonte do quartel general norte-americano na capital afegã especifiou que, entre sábado e domingo passados, se verificaram pelo menos nove ataques aéreos a posições dos talibãs.

Ghazni é uma cidade estratégica na ligação entre Cabul e a região sul do Afeganistão e está sob uma ofensiva talibã desde sexta-feira passada. Infraestruturas de telecomunicações e rodoviárias foram destruidas tornando difícil o reforço do contigente militar do governo que está a defender o local. Rik Peeperkom, coordenador da ajuda humanitária prestada pelas Nações Unidas, manifestou preocupação com os civis que foram apanhados nos combates e revelou que os hospitais estão a ficar sem provisões de medicamentos, enquanto se tornou muito perigoso tentar transportar os feridos para as unidades de saúde.

Fontes governamentais confessaram que as autoridades foram apanhadas de surpresa pelo ataque desencadeado pelos talbãs, mas garantiram que a cidade não iria cair nas mãos dos agressores. As forças fiéis ao governo, adiantaram as mesmas fontes, mantêm o controlo de edifícios administrativos decisivos assim como de outras instituições.

Através da rede social Twitter, um porta-voz dos talibãs deu uma versão diferente da situação ao garantir que os rebeldes controlam e estão a bloquear todas as estradas de acesso a Ghazni. Este é o maior ataque realizado pelos talibãs desde que, em junho passado, foi acordada uma trégua na guerra civil que se trava há 17 anos no Afeganistão.